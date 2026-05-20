أساطير الكرة يحتفون بعودة أرسنال إلى قمة «البريميرليغ»

تسابق عدد من المدربين واللاعبين السابقين على تهنئة نادي أرسنال بعد تتويجه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج أرسنال بلقب الدوري لأول مرة منذ 22 عامًا، مستفيدًا من تعثر ملاحقه مانشستر سيتي، الذي اكتفى بالتعادل أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 1-1 مساء الثلاثاء.

وكتب آلان شيرار، نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق وأحد الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تهانينا لأرسنال.. الفريق الأفضل هو من فاز هذا الموسم».

كما كتب ديفيد سيمان، حارس أرسنال السابق: «أبطال الدوري الإنجليزي.. يا لها من لحظة، ويا له من موسم ملحمي».

ووجه المصري محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، تهنئة إلى فريقه السابق أرسنال، قائلًا عبر منصة «إكس»: «لا أستطيع وصف مشاعري الآن. كرة القدم دائمًا ما تُكافئ من يُؤمن بها. إلى الجماهير التي لم تتخل عن إيمانها، أنتم تستحقون هذا. أرسنال، النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنتم تستحقون هذا. اللاعبون وكل من ساهم في هذا الإنجاز، أنتم تستحقون هذا. تهانينا لأفضل نادٍ في العالم».

أما واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، فتحدث عن فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عامًا بعبارات مؤثرة.

وقال في تصريحات عبر شبكة «تي إن تي»: «هذا الفريق بصراحة، أشعر بالتعاطف الشديد معه الآن. لسنوات طويلة، وصفهم الناس بالضعف والهشاشة والتردد. في كل موسم كانت تتكرر العبارات: حافظوا على تواضعكم، أظهروا بعض العزيمة، طوروا قوتكم، إنهم ليسوا مؤهلين للحظات الحاسمة».