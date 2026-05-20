غوارديولا يهنئ أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي ويفتح باب التكهنات حول مستقبله

هنأ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ميكيل أرتيتا بعد تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل جولة واحدة من نهاية منافسات الموسم الجاري.

وضمن أرسنال التتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، والأولى منذ عام 2004، مستفيدًا من تعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 1-1، مساء الثلاثاء.

وتحدث غوارديولا عن مواجهة بورنموث، قائلًا عبر قناة «سكاي سبورتس»: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وافتقدنا بعض الطاقة، وهذا أمر طبيعي، لأن المنافس حصل على 12 يومًا للاستعداد لهذه المباراة».

وأوضح المدرب الإسباني: «أما نحن، فكان لدينا ثلاثة أيام فقط بعد رحلة سفر، لكننا كافحنا، وبدأنا الشوط الثاني بقوة، وأهدر نيكو أورايلي فرصة، كما كان إرلينغ هالاند متسللًا، لكن كان يجب على تقنية حكم الفيديو مراجعة هذا القرار، وبعدها لم نقدم ما يكفي للخروج بنتيجة إيجابية، وسجلنا هدفًا بعد فوات الأوان».

وأضاف: «لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم طوال الموسم، وقاتلوا في ظل ظروف صعبة حتى النهاية، وكنا قريبين في سباق المنافسة».

وفي سياق آخر، قال غوارديولا: «بالنيابة عن نادي مانشستر سيتي، أهنئ أرسنال ومدربه أرتيتا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لقد استحقوا هذا الإنجاز بعد جهد وعمل كبيرين».

وراوغ غوارديولا وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الفريق، رافضًا إعطاء إجابة حاسمة بشأن استمراره.

وقال: «ما يمكنني قوله إن عقدي ينتهي بعد عام، ومن واقع خبراتي، لا يمكن الإعلان عن أي قرار وسط المنافسة لتفادي أي عواقب سلبية».

وتابع: «يجب أن أتحدث مع رئيس النادي أولًا، لأن القرار سيكون مشتركًا بيننا، سنتناقش ونحسم القرار».

وكرر مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: «يتبقى لي عام واحد، ولن أكشف عن أي قرار عبر وسائل الإعلام، بل يجب أن أتحدث أولًا مع رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين».

واختتم غوارديولا تصريحاته بالقول: «أنا أسعد رجل في العالم لوجودي في مانشستر سيتي، إنه نادٍ استثنائي».

وتثار تكهنات حول رحيل غوارديولا عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار 10 أعوام.