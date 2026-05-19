لاوتارو مارتينيز يحبط برشلونة ويفجر مفاجأة



أكد لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان، التزامه التام بالنادي على المدى الطويل، كاشفاً عن رغبته في الاعتزال في ملعب (جوتسيبي مياتزا).



وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني الموهوب بقوة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، لكنه الآن يؤكد أنه لا يتخيل اللعب في أي مكان آخر.



ووجه لاوتارو ضربة قوية لمحبيه من خارج النادي بإعلان نيته البقاء مع إنتر حتى نهاية مسيرته الكروية، لا سيما بعدما أصبح ركيزة أساسية ولاعباً مؤثراً في صفوف الفريق الإيطالي منذ انضمامه إليه قادماً من راسينج كلوب الأرجنتيني عام 2018، حيث خاض أكثر من 350 مباراة مع الفريق الملقب بـ(الأفاعي).



ورغم الاستفسارات الإدارية الأخيرة بشأن إمكانية رحيله، أكد الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022 مجدداً ارتباطه الوثيق بالعملاق الإيطالي، كما كشف عن لمحة مفاجئة عن خططه لما بعد الاعتزال.



وفي مقابلة مطولة مع صحيفة (لا غازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، الثلاثاء، تطرق لاوتارو إلى إمكانية قضاء بقية مسيرته بمدينة ميلانو، وتحدث بصراحة عن حياته بعد إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة.



وصرح لاوتارو: «لا شك أنني أرغب في الاعتزال في هذا النادي. يصعب علي تخيل نفسي في أي مكان آخر هذه الأيام. لا شيء مضمون في عالم كرة القدم، ولكن إن لم يتم إجباري على الرحيل، فسأبقى هنا».



وأوضح «لن أبقى في عالم كرة القدم (بعد الاعتزال)، فالأجواء هنا لا تناسبني. سأختفي ولن يتذكرني أحد».



وينهي هذا الموقف الحاسم للاوتارو /28 عاماً/ فعلياً الاهتمام المتجدد لبرشلونة، المتوج حديثاً بلقب الدوري الإسباني باللاعب.



وذكرت تقارير إخبارية أن فريق المدرب الألماني هانسي فليك ينظر إلى لاوتارو كبديل مميز للأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.



وكان برشلونة قريباً من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في يونيو عام 2020، مقابل 12 مليون يورو سنوياً للاعب، لكن الصفقة انهارت بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها الفريق الكتالوني في السنوات الأخيرة.



وقدم لاوتارو أداء رائعاً مع إنتر هذا الموسم، الذي شهد فوز الفريق بالثنائية المحلية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا)، حيث أحرز هدفاً في فوز ناديه 2 - 0 على لاتسيو في المباراة النهائية للكأس، كما أحرز 17 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في 29 مباراة ببطولة الدوري.



ولا يزال عقد لاوتارو سارياً حتى يونيو عام 2029، وبالتالي سوف تستمد إدارة إنتر ثقة كبيرة من ولائه العلني، بينما تستعد لرفض أي عروض محتملة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الأندية الأوروبية الأخرى للتعاقد مع اللاعب.