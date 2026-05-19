كونتي يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

يعتزم أنطونيو كونتي الرحيل عن تدريب نابولي بالتراضي، في ظل تزايد التكهنات بشأن توليه منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية، الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا «لا جازيتا ديللو سبورت» و«كورييري ديللو سبورت» الإيطاليتان، أن نابولي وكونتي يستعدان للانفصال بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب «لا جازيتا»، فإن كونتي ورئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن الرحيل خلال اجتماع عقد في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وألمح كونتي إلى إمكانية مغادرته الفريق عقب فوز نابولي على بيزا، الأحد الماضي، في الدوري الإيطالي، لكن النادي لم يعلن القرار رسميًا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن كونتي يطمح لتولي تدريب منتخب إيطاليا عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل.

ويمتد عقد كونتي مع نابولي لعام إضافي، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الرحيل المحتمل سيتم بالتراضي ودون أي تعويض مالي.

وأكدت «لا جازيتا» أن ماوريتسيو ساري يعد المرشح الأبرز لخلافة كونتي في تدريب نابولي، بينما ينافسه ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الحالي، على المنصب.

وكان ساري قد أبدى في وقت سابق عدم رضاه عن وضعه الحالي مع لاتسيو، مشيرًا إلى إمكانية الرحيل إذا لم تتوافق خططه مع رؤية إدارة النادي.

أما أليجري، فتشير التقارير إلى وجود توتر في علاقته مع زلاتان إبراهيموفيتش، كبير مستشاري ميلان، إلى جانب خلافات مع الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، ما يزيد احتمالات رحيله عن النادي اللومباردي.