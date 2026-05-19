أموريم يخلف مورينيو في بنفيكا

يقترب روبن أموريم، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، من العودة إلى عالم التدريب، وفقًا لتقرير صحفي نشر الثلاثاء.

وظل أموريم، البالغ من العمر 41 عامًا، دون عمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه بات قريبًا من تولي تدريب بنفيكا البرتغالي خلفًا للمدرب جوزيه مورينيو.

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن أموريم يعد المرشح الأبرز لتولي قيادة النادي البرتغالي، في ظل اقتراب رحيل مورينيو إلى ريال مدريد الإسباني.

وحقق مورينيو نتائج جيدة مع بنفيكا منذ توليه المهمة في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ لم يتعرض لأي خسارة في الدوري البرتغالي، لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث، ليفشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد أقل من عام في ملعب «دا لوز»، تلقى مورينيو عرضًا من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل المساهمة في إعادة الاستقرار إلى غرفة ملابس الفريق الإسباني.

ودفع ذلك رئيس بنفيكا، روي كوستا، إلى التفكير في التعاقد مع أموريم، الذي تجمعه به علاقة قوية منذ فترة لعبه داخل النادي.

وقاد أموريم سبورتنج لشبونة للتتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين بين عامي 2021 و2024، كما أحرز كأس الدوري البرتغالي مرتين مع سبورتنج، إضافة إلى لقب آخر مع براجا عام 2020.

وسبق لأموريم أن لعب بقميص بنفيكا خلال فترة عمل روي كوستا مديرًا رياضيًا للنادي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2017.

ولا يزال كوستا معجبًا بقدرات أموريم التدريبية، بعدما برز كأحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا، رغم تجربته الصعبة مع مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد».