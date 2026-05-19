ليفربول يكشف عن قميصه الجديد المستوحى من الثمانينيات

كشف نادي ليفربول الإنجليزي وشركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية، رسميًا، عن القميص الأساسي الجديد للفريق لموسم 2026-2027، المستوحى من أطقم الفريق الشهيرة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويعيد القميص الجديد تصميم طقم ليفربول لموسم 1989-1990، الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الأسبق كيني دالجليش، إذ يجمع التصميم بين الأنماط الهندسية الكلاسيكية والخلفية الحمراء الداكنة.

ويحتفي التصميم بفترة بارزة في تاريخ النادي، حيث يضيف اللون الأحمر الداكن لمسة عصرية من خلال تصميم جرافيكي مستوحى من طابع أواخر الثمانينيات، لكن بأسلوب أكثر حداثة ودقة.

كما تعزز التفاصيل البيضاء على شعار «أديداس» وشعار النادي والزخارف المختلفة الطابع الكلاسيكي للقميص، فيما يعكس التصميم روح وثقافة كرة القدم في تلك الحقبة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر تعثر بورنموث أمام مانشستر سيتي لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ابتعد مبكرًا عن سباق المنافسة على لقب الدوري.