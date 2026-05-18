البرازيل تتصدر عرش المهاجمين الأغلى بـ 2.6 مليار يورو

يظل المهاجمون هم الأكثر تأثيراً ونجومية وشهرة في كرة القدم، والعملة الأغلى في سوق الانتقالات، نظراً لقدرتهم على صناعة الفارق وحسم المباريات، وهو ما يجعل قيمهم السوقية هي الأعلى على مر التاريخ. وارتفعت أرقام الانتقالات والقيم السوقية للمهاجمين بشكل مخيف في العقدين الأخيرين، ووصلت إلى أرقام رغم أنها شكلت صدمة قبل سنوات قليلة إلا أنها أصبحت معتادة في الوقت الحالي.



ووفقاً لدراسة حديثة، تمتلك البرازيل أغلى مجموعة من المهاجمين في العالم بقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار يورو، متفوقة على إنجلترا وفرنسا، وهو ما يؤكد على أن البرازيل كانت وستبقى مهيمنة على أفضل المهاجمين ومدارس الكرة الهجومية على الساحة العالمية.



واعتمد التصنيف الذي أجراه موقع «ترانسفير ماركت»، الشهير المتخصص في القيم السوقية للاعبين، على جميع تلك القيم لجميع اللاعبين الذين يشغلون المراكز الهجومية في كل منتخب، وهو ما أظهر التفوق البرازيلي بفضل العدد الضخم من المهاجمين المسجلين في قاعدة بيانات المنصة، إلى جانب وجود أسماء لامعة تتصدر المشهد الكروي العالمي.



ويعد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد النجم الأغلى بين المهاجمين البرازيليين بقيمة سوقية تصل إلى 150 مليون يورو، بينما يأتي الموهبة الصاعدة إستيفاو في المرتبة التالية بقيمة 80 مليون يورو.



وعلى الرغم من أن البرازيل لا تمتلك العدد الأكبر من النجوم في قائمة الأعلى قيمة فردياً، على غرار الإسباني لامين يامال، فإن العدد الكبير للمواهب الهجومية منحها الصدارة بفارق واضح.

وجاءت إنجلترا في المركز الثاني بإجمالي 2.30 مليار يورو، بفضل تألق مجموعة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، في مقدمتهم جناح أرسنال بوكايو ساكا الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو، يليه قائد المنتخب هاري كين بقيمة 65 مليون يورو.



وتحتل فرنسا المركز الثالث بقيمة 1.95 مليار يورو، إذ تمتلك ربما أكثر الخطوط الهجومية قوة على المستوى الفني، بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي، حيث من المتوقع أن يشكل الثلاثي أحد أخطر الأسلحة الفرنسية في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وجاءت إسبانيا في المركز الرابع بقيمة 1.83 مليار يورو، بينما جاءت الأرجنتين خامسة بـ1.44 مليار يورو، متقدمة على ألمانيا والبرتغال، وإيطاليا وهولندا والنرويج.

وتصدرت المغرب المنتخبات الأفريقية في المركز الثاني عشر بقيمة 515 مليون يورو، متقدمة على نيجيريا التي جاءت في المركز السادس عشر بـ 457 مليون يورو، فيما احتلت الولايات المتحدة صدارة منتخبات أمريكا الشمالية بحلولها في المركز التاسع عشر.