قلق في باريس سان جيرمان بعد إصابة ديمبلي

وجه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، انتقادات حادة للاعبيه بعد الخسارة 1-2 في الديربي أمام باريس إف سي، في الجولة الختامية للدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الأحد.

وصرح إنريكي عبر تطبيق «ليج 1 بلس» عقب اللقاء بأن الفريق قدم أسوأ مباراة تحت قيادته منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث سنوات.

وقال المدرب الإسباني: «لم نستفد بشيء من هذه المباراة، قدمنا أداءً سيئًا للغاية في الشوط الأول، ولم نخلق أي فرص تهديفية، لذا من الصعب تقييم أداء اللاعبين».

وتابع: «لم يكن أسوأ شوط في الموسم، بل أسوأ مباراة لي خلال ثلاث سنوات قضيتها مع الفريق، فعندما تلعب بدون روح أو طموح، فقد يحدث لك أي شيء».

وواصل المدير الفني لباريس سان جيرمان: «بالطبع هناك أعذار، ولكن لا أحب الأعذار، أتفهم تمامًا أنه لا توجد دوافع من هذه المباراة، ولكن عندما تكون لاعبًا في باريس سان جيرمان، يجب إثبات أنك مختلف في كل شيء».

وشدد: «لست راضيًا عن الفريق، قدمنا مباراة سيئة للغاية».

وتطرق لويس إنريكي للحديث عن عثمان ديمبلي، الذي تم استبداله بعد مرور 28 دقيقة من مباراة الديربي، قائلًا: «إنه يعاني من آلام بسيطة في عضلة الساق، وأتمنى ألا تكون إصابة خطيرة».

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «ليس لدي تفاصيل عن حالة عثمان، علينا الانتظار، أي حديث بشأن إصابته حاليًا مجرد تكهنات، لكنني لا أتوقع أن تكون إصابة قوية، وسنعرف التفاصيل خلال ساعات».

يذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الفرنسي قبل الجولة الختامية، وذلك للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ14 في تاريخه.

وينهي العملاق الباريسي مشواره هذا الموسم بالاختبار الأهم والأصعب، عندما يواجه أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو/أيار على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.