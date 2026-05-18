ميسي يقود إنتر ميامي لأول انتصار على ملعبه الجديد

أحرز ليونيل ميسي هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي لتحقيق أول انتصار على ملعبه الجديد، بالفوز على بورتلاند تمبرز بنتيجة 2-0.

واستهل إنتر ميامي مشواره على ملعبه الجديد «نو ستاديوم» بثلاثة تعادلات وخسارة، قبل أن ينجح في كسر هذه السلسلة أمام مدربه الإنجليزي السابق فيل نيفيل، الذي خاض أول مباراة ضد فريقه السابق.

وكاد بورتلاند أن يسجل هدفًا مبكرًا عبر لاعبه كول باسيت، قبل أن يتصدى جيمس بانتيميس، حارس مرمى الضيوف، لتسديدة من ميسي.

وأحرز ميسي الهدف الأول في الدقيقة 31 مستفيدًا من تمريرة تيلاسكو سيجوفيا، ليحتفل النجم الأرجنتيني بهدفه رقم 13 هذا الموسم.

وفي الدقيقة 42، ضاعف ميامي تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما راوغ ميسي مدافعين اثنين، قبل أن يمرر الكرة إلى جيرمان بيرتيرامي، الذي سدد كرة سكنت الشباك بعد ارتطامها بالقائم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه رغم تفوق إنتر ميامي، فإن جماهيره في المدرجات توقفت عن تشجيع الفريق حتى الدقائق الأخيرة، احتجاجًا على عدم اعتراف اللاعبين بدعمهم في الملعب الجديد.

من جانبها، أضافت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن إنتر ميامي خاض أول مباراة بعد خضوع مهاجم الفريق تاديو أليندي لعملية جراحية ناجحة بالمنظار في ركبته اليمنى.

ولم يحدد النادي الأمريكي موعدًا محددًا لتعافي لاعبه من الإصابة التي عانى منها خلال الأسابيع الأخيرة قبل الجراحة.