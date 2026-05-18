نيمار: عانيت بسبب الانتقادات.. وجاهز لكأس العالم

أكد البرازيلي نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، أنه اضطر لتحمل انتقادات وصفها بـ«السخيفة» خلال فترة تعافيه من الإصابات، مشددًا على رضاه التام عما بذله من أجل إثبات جاهزيته البدنية واستحقاقه مكانًا في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

ولم يشارك مهاجم سانتوس مع منتخب بلاده منذ عام 2023 بسبب الإصابات، إلى جانب خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام. وكان أنشيلوتي قد أكد أن نيمار بحاجة إلى الوصول لأفضل جاهزية بدنية وتقديم مستويات قوية من أجل التواجد في المونديال.

وقال نيمار للصحفيين عقب خسارة سانتوس أمام كوريتيبا بنتيجة 3-0 أمس الأحد: «أنا في حالة بدنية رائعة، وأتحسن مع كل مباراة».

وأضاف: «بذلت قصارى جهدي، ولم يكن الأمر سهلًا. أعترف بذلك».

وتابع: «كانت سنوات من العمل الشاق، إلى جانب الكثير من الكلام السخيف الذي قيل عن حالتي وما كنت أفعله. الطريقة التي يتحدث بها الناس عن هذا الأمر محزنة حقًا».

وأكمل: «عملت بجد وبهدوء في المنزل، وكنت أعاني بسبب ما يقوله الناس، لكن كل شيء سار بشكل جيد».

وأردف: «وصلت سالمًا إلى ما أريد تحقيقه. أنا سعيد بمستواي وبكل ما قدمته حتى الآن. ومهما حدث، فإن أنشيلوتي سيستدعي بالتأكيد أفضل 26 لاعبًا لهذه المعركة».

وخلال مباراة أمس، أبدى نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، اعتراضه بشدة بعد استبداله بشكل خاطئ، في توقيت حساس للغاية، قبل إعلان أنشيلوتي قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم اليوم الاثنين.

وتسعى البرازيل إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، لتعزيز رقمها القياسي، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.