غوارديولا يثير الغموض حول مستقبله مع مانشستر سيتي

تزايدت الشكوك حول مستقبل الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، بعدما تصاعدت التكهنات بشأن إمكانية رحيله بنهاية الموسم الحالي، رغم تبقي عام في عقده مع النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة أتلتيك البريطانية أن هناك شعوراً متنامياً داخل الأوساط الكروية بأن الأيام الحالية قد تكون الأخيرة في مسيرة غوارديولا مع السيتي، والتي امتدت لعشر سنوات حافلة بالإنجازات والألقاب.



ويأتي ذلك في ظل استمرار المدرب الإسباني في تجنب تقديم إجابة حاسمة بشأن مستقبله، رغم تكرار الأسئلة المتعلقة بإمكانية رحيله خلال الفترة الأخيرة.

وازدادت هذه التساؤلات عقب تتويج مانشستر سيتي بلقبه العشرين تحت قيادة غوارديولا، بعد الفوز على تشيلي. في كأس إنجلترا أمس السبت، حين سألته شبكة تي ان تي بشكل مباشر عن حقيقة الشائعات المتعلقة بمغادرته، ليكتفي بابتسامة ورد مقتضب قبل مغادرته سريعاً.



كما كرر غوارديولا الغموض ذاته خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق النهائي، عندما أشار إلى أن «عاماً واحداً» لا يزال متبقياً في عقده، قبل أن يغادر القاعة فوراً، ما زاد من التكهنات حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل في دراسة خيارات بديلة تحسباً لرحيل المدرب الكتالوني، بعدما سبق للنادي التواصل مع إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق، كخيار محتمل لخلافته.



كما اعتبرت تقارير رحيل مدرب اللياقة البدنية لورينزو بونافينتورا، المقرب من غوارديولا، مؤشراً إضافياً لدى بعض المقربين من النادي على احتمالية انتهاء حقبة المدرب الإسباني مع السيتي هذا الصيف.