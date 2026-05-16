سيمينيو يكشف سر هدفه الرائع في تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي



كشف أنطوان سيمينيو، نجم فريق مانشستر سيتي، عن سر الهدف الرائع الذي أحرزه خلال فوز فريقه 1 - 0 على تشيلسي، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بفضل هدف سيمينيو، الذي أحرزه بطريقة رائعة بـ(عقب القدم) من متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن عبر زميله النرويجي إرلينج هالاند، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.



وقال سيمينيو في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لقد تمكنت من التسجيل بتلك الصورة مرتين خلال التدريبات، لكنه حدث اليوم بشكل مثالي».



وأضاف اللاعب الغاني «بصراحة، كل شيء جرى بسرعة كبيرة. خطرت لي الفكرة فجأة، وكان علي أن أرتجل بأسرع ما يمكن».



وأوضح سيمينيو «لم يسبق لي أن نافست على ألقاب كهذه من قبل، لذا كل شيء جديد بالنسبة لي. آمل أن نتمكن من حسم المهمة».



وأكد «أنها نهاية رائعة، لا أنكر ذلك. لطالما حلمت منذ صغري باللعب لأفضل الفرق، وقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هذه المرحلة، لكنني ممتن للغاية».



وكشف نجم مانشستر سيتي أول ما قاله لي جوسيب جوارديولا عندما انضممت للفريق هو: (لا تغير أسلوب لعبك). إنه يعلم أننا نسيطر على مجريات المباراة إلى حد كبير، لكنه ما زال يريدني أن أبقى على طبيعتي، وأن أستمر في خلق بعض الفوضى لدفاع المنافسين.



واختتم سيمينيو حديثه قائلاً «لا أعتقد أننا سنحتفل كثيراً الليلة، فالاستعدادات جارية للمباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء».