صراع النجاة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني



تعيش جماهير الدوري الإسباني لكرة القدم حالة من الترقب والقلق مع اقتراب نهاية الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد حسم سباق اللقب لمصلحة برشلونة.



ويشهد الدوري الإسباني هذا الموسم ما يمكن أن يطلق عليه «أغلى» صراع بقاء في القرن الحالي منذ عام 2000 من حيث عدد النقاط المطلوبة لضمان النجاة.



وتبدو حسابات البقاء معقدة للغاية مع تبقي جولتين فقط على ختام «الليغا»، خصوصاً أن 9 فرق تفصل بينها أربع نقاط فقط من المركز الحادي عشر وحتى المركز قبل الأخير، وهو ما يجعل الصراع مستمراً وسط احتمالات مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.



ويملك فريق فالنسيا أفضلية نسبية، بعدما وصل إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر، لكنه لا يبتعد سوى بأربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط، ويتساوى معه إشبيليه، الذي عاد بقوة بعد ثلاث انتصارات متتالية، أعادت له الأمل بالابتعاد عن دوامة الخطر.



ويأتي خلف فالنسيا وإشبيلية مباشرة كل من أوساسونا وإسبانيول برصيد 42 نقطة، بينما يملك جيرونا وديبورتيفو آلافيس 40 نقطة لكل منهما، وذلك بعد نتائج مهمة في الجولات الأخيرة أسهمت في ابتعادهما مؤقتاً عن منطقة الخطر أيضاً.



أما الوضع الأكثر تعقيداً فيتمثل في تساوي ثلاثة فرق عند 39 نقطة، وهي إلتشي ومايوركا وليفانتي في المراكز من الـ 17 وحتى الـ 19 مع تفوق أحدها فقط بفارق الأهداف، ما يجعل كل هدف في الجولتين الأخيرتين ذا قيمة كبيرة.



ويعيد هذا التقارب الكبير إلى الذاكرة مواسم تاريخية سابقة، شهدت صراعات شرسة للهروب من الهبوط، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، حيث يعتبر موسم 2010-2011 الأغلى حتى الآن، بعد أن هبط ديبورتيفو لا كورونا رغم حصده 43 نقطة، بينما ضمن مايوركا البقاء بـ 44 نقطة فقط.



كما شهد موسم 2007-2008 هبوط ريال سرقسطة بـ 42 نقطة، في وقت نجا فيه أوساسونا بـ 43 نقطة، بينما تكرر السيناريو نفسه تقريباً في موسم 1999-2000 عندما هبط ريال بيتيس بـ 42 نقطة.



ويتوقع أن يتجاوز الموسم الحالي أو يعادل على أقل تقدير تلك الأرقام السابقة، خصوصاً مع احتمال هبوط فريق أو فريقين برصيد 43 نقطة، وهو أمر نادر للغاية في تاريخ الدوري الإسباني الحديث.



وستبقى كل السيناريوهات واردة في الجولتين الأخيرتين مع وجود مواجهات مباشرة بين بعض الفرق المهددة، ما يرفع من إثارة المباريات، وربما يتحول هذا الصراع إلى أغلى معركة بقاء في تاريخ الدوري الإسباني.



يذكر أن ريال أوفيدو هو الفريق الذي هبط بالفعل رسمياً إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الأخيرة برصيد 29 قنطة، بفارق 10 نقاط عن ليفانتي، ويتبقى تحديد هوية الفريقين المتبقين للهبوط رفقة أوفيدو.



وتقام الجولة 37 وقبل الأخيرة غداً، الأحد، حيث يلتقي رايو فاليكانو مع فيا ريال، وأتليتكو بلباو مع سيلتا فيغو، وإشبيلية مع ريال مدريد، وليفانتي ومايوركا، وريال سوسيداد وفالنسيا، وإلتشي وخيتافي، أوساسونا مع إسبانيول، أتليتكو مدريد وجيرونا، برشلونة وريال بيتيس، وريال أوفيدو مع آلافيس.