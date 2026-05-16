زلزال في عالم الانتقالات.. راشفود أول تعاقدات ريال مدريد في عهد مورينيو الجديد



في خطوة يبدو أنها بمثابة زلزال في عالم الانتقالات، يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو للتعاقد مع نجم يونايتد وبرشلونة، ماركوس راشفورد، بشكل أساسي في التعاقدات التي ينوي المدرب البرتغالي القيام بها، مع بداية عهده الجديد المرتقب في ريال مدريد.



وكشفت مصادر مقربة من مورينيو، أن المدرب البرتغالي - ورغم ما يصرح به من عدم تواصل مع إدارة ريال مدريد - فإن القنوات بينهما لم تنقطع منذ فترة، وأن الرسائل المتبادلة بشأن ما يمكن أن يكون عليه مستقبل الريال لم تتوقف، وأنه يتم تناقلها عبر عدة قنوات.



وكشفت مصادر مقربة من المدرب البرتغالي، أنه يعتزم التعاقد مع راشفورد الذي عمل معه في مانشستر يونايتد بين 2016 و2019، مضيفاً أن العلاقة مميزة جداً بين مورينيو ومهاجم يونايتد، غير الراغب في العودة إلى الفريق بعد نهاية مدة إعارته إلى برشلونة.



ومضى المصدر: يونايتد منح برشلونة أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو، ولا يتوقع مورينيو ولا بيريز - الذي يعلم رغبة مورينيو في التعاقد مع اللاعب المعار إلى برشلونة - أن تكون المطالب المالية ليونايتد من أجل التخلي عن المهاجم الذي قاد برشلونة لتخطي النادي الملكي في الكلاسيكو الأخير، أعلى من مقدرة الريال على إتمام الصفقة.