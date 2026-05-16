ليفاندوفسكي يعلن رحيله رسمياً عن برشلونة برسالة مؤثرة



أعلن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، رحيله رسمياً عن صفوف برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لينهي بذلك مسيرة امتدت لأربعة مواسم داخل أسوار النادي الكتالوني.



ونشر اللاعب عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو لأبرز لحظاته بقميص برشلونة، إلى جانب مجموعة من أهدافه واحتفالاته التي صنعت ذكريات مميزة لجماهير النادي.



وقال ليفاندوفسكي في رسالة وداعية: «بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت المضي قدماً، أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد أنجزت، أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب».



وأضاف: «لن أنسى أبداً الحب الذي غمرني به الجمهور منذ بداياتي، كتالونيا هي موطني في هذا العالم».



وأردف: «شكراً لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الأربع الرائعة، وشكر خاص للرئيس لابورتا لمنحي فرصة عيش أروع فصول مسيرتي».



وختم: «برشلونة عاد إلى المكانة التي يستحقها، عاش برشلونة، وعاشت كتالونيا».



على الصعيد ذاته، وجه نادي برشلونة الشكر إلى نجمه البولندي على الفترة التي قضاها بين جدرانه.



ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ملصقاً لليفاندوفسكي، وكتب عليه «جاء نجماً ورحل كأسطورة، شكراً على كل هدف وكل لحظة ساحرة ارتديت فيها قميص الفريق، ستبقى منتمياً لبرشلونة للأبد».



يذكر أن ليفاندوفسكي أسهم في عودة برشلونة إلى منصات التتويج المحلية، حيث توج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ليؤكد مكانته أحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص النادي في السنوات الأخيرة.