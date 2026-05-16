هالاند «فايكنغ» يقتحم عالم هوليوود



يستعد النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول ظهور سينمائي له، وذلك من خلال أداء صوتي لشخصية «فايكنغ»، تحمل نفس اسمه، في فيلم رسوم متحركة، من إخراج المخرج النرويجي، هارلاد زوارت، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هوليوود ريبورتر».



وسيبدأ هالاند مشواره في عالم التمثيل، حيث إن مهاجم السيتي، الذي سجل 26 هدفاً في 34 مباراة هذا الموسم سيشارك، وفقاً للصحيفة، في فيلم رسوم متحركة، اسمه «ملكات الفايكنغ»، من إخراج هارالد زورات.



وقالت الصحيفة الأمريكية: «هالاند سيشارك بصوته في فيلم رسوم متحركة، ليقدم نسخة عن نفسه، بتجسيد شخصية فايكنغ، وهم قدامى النرويج، يُدعى «هالاند»، ويُصنف هذا الفيلم في إطار كوميدي ومغامرات، تدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان، والمضائق الجليدية، وأساطير طريق الحرير».



وقال المخرج لصحيفة «هوليوود ريبورتر»: «بصفتي مخرجاً نرويجياً لفيلم مغامرات فايكنغ الموجه لجمهور عالمي فإن انضمام إرلينغ هالاند إلى فريق فيلم «ملكات الفايكنغ» يعتبر أمراً مثيراً للغاية».



وأضاف: «لقد أصبح إرلينج بالفعل رمزاً حقيقياً للفايكنج حول العالم: قوي، شجاع، ونرويجي أصيل. ويضفي اندماجه في هذا العالم على الفيلم طاقة وأصالة غير متوقعتين، تتناسب تماماً مع هذه القصة».



ومن المقرر عرض الفيلم، الذي ستشارك فيه أيضاً المغنية ريتا أورا، في وقت لاحق من هذا العام.