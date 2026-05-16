أستون فيلا يحسم تأهله لدوري الأبطال بفوز كبير على ليفربول

حقق فريق أستون فيلا فوزاً كبيراً على ضيفه ليفربول بنتيجة 4 - 2 الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللمباراة الثالثة على التوالي يفشل ليفربول في الفوز؛ حيث كان قد خسر أمام مانشستر يونايتد 2 - 3 وتعادل مع تشيلسي 1 - 1.

تقدم مورغان روجرز لأستون فيلا في الدقيقة 42، ثم تعادل الهولندي فيرجيل فان دايك لليفربول في الدقيقة 52. ونجح أولي واتكينز في تسجيل هدفين لأستون فيلا في الدقيقتين 57 و73، قبل أن يختتم الرباعية الاسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 89.

وأخيراً قلص فان دايك الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحسم أستون فيلا رسمياً تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بينما سيواجه ليفربول منافسة من ملاحقه بورنموث. رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، أما ليفربول فلديه 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس الذي لديه مباراة متأخرة.