محمد صلاح ضمن قائمة أوفى نجوم الدوري الإنجليزي



بعد أن أعلن شيموس كولمان، قائد فريق إيفرتون الإنجليزي، رحيله عن النادي بعد مسيرة طويلة من العطاء تجاوزت 17 عاماً، عاد الحديث عن ولاء ووفاء اللاعبين لأنديتهم، في زمن تغيرت فيه كرة القدم عن السابق، وأصبحت تتحدث لغة المال.



في الماضي، كان الطبيعي أن يقضي اللاعب مسيرته الكروية بالكامل مع نادٍ واحد تربى بين جدرانه، أما اليوم، فقد باتت رؤية لاعب مخلص أمراً من النادر حدوثه، وأصبح أمثال جون تيري في تشيلسي، وستيفن جيرارد في ليفربول، وتوني آدامز في أرسنال أساطير في عالم كرة القدم بسبب هذا الولاء.



وكشف موقع «ترانسفير ماركت» أنه لا يزال هناك من اللاعبين من يثبت أن الولاء ما زال حاضراً، وبخاصة في الدوري الإنجليزي.



وأعد الموقع المتخصص في قيم وأرقام وإحصائيات اللاعبين قائمة بأفضل 20 لاعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، إلى جانب قائمة بأطول اللاعبين لعباً مع نادٍ واحد ضمن أندية الـ6 الكبار.



وتضم القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي أصبح من أساطير «الريدز»، والذي يرحل عن قلعة «أنفيلد» نهاية الموسم، إذ يعد ضمن أبرز اللاعبين لعباً لنادٍ واحد في الدوري الإنجليزي، ويأتي في المركز الـ14 بالقائمة بثماني سنوات وعشرة أشهر.



ويتصدر القائمة شيموس كولمان، الذي سينهي مسيرته مع إيفرتون هذا الصيف، إذ كان الظهير الأيسر انضم إلى الفريق قادماً من سليغو روفرز الأيرلندي مقابل 170 ألف يورو فقط عام 2008، وخاض 433 مباراة مع النادي، أي ما يعادل 17 عاماً وأربعة أشهر.



في المركز الثاني، يأتي قائد برايتون، لويس دانك، الذي يلعب مع النادي منذ 15 عاماً و10 أشهر، بينما في المركز الثالث جاء جناح برايتون، سولي مارش، الذي يلعب مع الفريق منذ 12 عاماً وعشرة أشهر.



أما المركز الرابع، فيحتله آدم سميث، لاعب بورنموث، الذي يلعب مع الفريق منذ 11 عاماً وستة أشهر، بينما يحتل المركز الخامس لوك شو، لاعب مانشستر يونايتد، وهو أول لاعب في القائمة يمثل أحد أندية الستة الكبار التقليدية، وقد أمضى اللاعب الإنجليزي 12 عاماً وثلاثة أشهر مع الشياطين الحمر.