تفوق على رونالدو.. فيرنانديز ملك جوائز الأفضل في مانشستر يونايتد



واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الخامسة، ليصبح أكثر لاعب يحصد الجائزة في تاريخ النادي الإنجليزي العريق، متجاوزاً أسطورة الفريق ومواطنه كريستيانو رونالدو، والحارس الإسباني ديفيد دي خيا اللذين فازا بالجائرة أربع مرات من قبل.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد أن قائده فاز بأغلبية ساحقة من أصوات الجماهير في جائزة «سير مات باسبي» لأفضل لاعب بالموسم، ليؤكد مجدداً مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم تأثيراً خلال السنوات الأخيرة.



وقدم برونو فرنانديز موسماً مميزاً على الصعيد الفردي، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف، إلى جانب صناعة 20 هدفاً في مختلف المسابقات، من بينها 19 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من معادلة الرقم القياسي التاريخي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويفصل النجم البرتغالي تمريرة حاسمة واحدة فقط عن الرقم الذي يتقاسمه كل من نجم أرسنال السابق، تيري هنري، والبلجيكي كيفن دي بروين، بعدما صنع كل منهما 20 هدفاً في موسمي 2002-2003 و2019-2020 على الترتيب، بينما لا تزال أمام برونو مباراتان لحسم هذا الإنجاز التاريخي.



ولعب فيرنانديز دوراً حاسماً في عودة مانشستر يونايتد إلى الواجهة، بعدما قاد الفريق لتحقيق 10 انتصارات خلال 15 مباراة تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، ليساهم بقوة في ضمان تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا قبل نهاية الموسم.



وكان برونو قد فاز بالجائزة لأول مرة عام 2020، قبل أن يكرر الفوز بالجائزة في 2021 بعدما سجل 28 هدفاً في 58 مباراة، ثم حقق الجائزة في عام 2024، قبل أن يحصدها مجدداً هذا الموسم.