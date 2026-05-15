صن داونز يطارد لقبًا أفريقيًا جديدًا بعد إنجاز 2016

يمثل تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المرة الـ11 التي يشارك فيها فريق من جنوب أفريقيا في نهائي إحدى المسابقات القارية للأندية، علمًا بأنه النهائي الرابع للفريق في البطولة الأهم والأقوى على مستوى القارة السمراء.

ويواجه صن داونز نظيره الجيش الملكي المغربي في مباراتي ذهاب وإياب على لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري.

وسلط الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على مشاركات صن داونز الثلاث السابقة في نهائي دوري الأبطال، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

2001 أمام الأهلي المصري «1-1 ذهابًا و0-3 إيابًا»

انتهت مباراة الذهاب على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بالتعادل 1-1، حيث افتتح جيفت كامبانبا التسجيل لصن داونز في الشوط الأول، قبل أن يدرك سيد عبد الحفيظ التعادل للأهلي بعد 13 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

وخسر صن داونز مباراة الإياب بثلاثية دون رد، لكنها لم تعكس مجريات اللقاء، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا وكان قريبًا من التسجيل في القاهرة، لينال إشادة جماهير الأهلي عقب المباراة.

وأضاع لاعبو المدرب تيد دوميترو العديد من الفرص، بينما ظهر الأهلي بفعالية كبيرة في الهجمات المرتدة، حيث سجل خالد بيبو ثلاثية كاملة للفريق الأحمر.

2016 أمام الزمالك المصري «3-0 ذهابًا و0-1 إيابًا»

بعد 21 عامًا من تتويج أورلاندو بايريتس، أول نادٍ جنوب أفريقي يحرز اللقب، جاء الدور على صن داونز لاعتلاء منصة التتويج، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3-0 ذهابًا أمام الزمالك، قبل أن يدير لقاء الإياب في الإسكندرية ويتوج بالبطولة.

وسجل الليبيري أنطوني لافور وتيبوجو لانجيرمان هدفي التقدم، لينهي الفريق الشوط الأول متفوقًا 2-0، قبل أن يأتي الهدف الثالث مباشرة بعد الاستراحة عبر النيران الصديقة بواسطة إسلام جمال، مدافع الزمالك.

وصمد فريق المدرب بيتسو موسيماني أمام ضغط الزمالك طوال 90 دقيقة في لقاء الإياب، ليتوج الفريق الجنوب أفريقي بطلاً للمسابقة.

2024-2025 أمام بيراميدز المصري «1-1 ذهابًا و1-2 إيابًا»

لم يستغل صن داونز فرصه في مباراة الذهاب على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، ليخرج بنتيجة غير مثالية، بعدما تقدم عبر هدف لوكاس ريبيرو في الدقيقة 54، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بضربة رأس من المغربي وليد الكرتي.

وفي مباراة الإياب على ملعب «30 يونيو» بالقاهرة، تأخر صن داونز بهدفين سجلهما الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي والمدافع أحمد سامي.

وقلص إكرام راينرز الفارق قبل 15 دقيقة من النهاية، لكن فريق المدرب ميغيل كاردوزو لم يتمكن من إدراك التعادل، الذي كان سيمنحه اللقب بقاعدة الهدف خارج الأرض.