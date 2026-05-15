سجل المتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ

بينما يستعد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي لمواجهة بعضهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، تتجه الأنظار مجددًا إلى البطولة الأهم والأعرق للأندية في القارة السمراء، وإلى نخبة الفرق التي توجت بلقبها المرموق.

وانطلقت بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة عام 1964 تحت اسم كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري، قبل أن يتغير اسمها عام 1997 إلى دوري أبطال أفريقيا.

ولطالما كانت هذه المسابقة بمثابة الجائزة الأسمى في كرة القدم الأفريقية للأندية، حيث أنجبت فرقًا أسطورية ولاعبين بارزين ولحظات لا تُنسى.

ويضيف نهائي هذا العام فصلًا جديدًا إلى هذا التاريخ العريق، حيث يتطلع صن داونز للفوز بلقبه الثاني في المسابقة بعد تتويجه بها عام 2016، بينما يطمح الجيش الملكي لإنهاء انتظار دام 41 عامًا منذ فوزه التاريخي بالبطولة عام 1985.

ولا يزال الأهلي المصري متربعًا على عرش البطولة بلا منازع، إذ يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 12 بطولة، بعدما أرست هيمنته، خاصة في العصر الحديث، معيارًا للنجاح القاري.

ويتقاسم الزمالك المصري مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وفرضت أندية شمال أفريقيا، وخاصة من مصر والمغرب والجزائر وتونس، هيمنتها التاريخية على البطولة، مستفيدة من قوة الدوريات المحلية والبنية التحتية والخبرة القارية.

ومع ذلك، تركت أندية أفريقيا جنوب الصحراء بصمتها أيضًا، حيث فاز إنييمبا النيجيري بلقبين متتاليين عامي 2003 و2004، بينما حقق كل من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عام 1995 وصن داونز عام 2016 المجد القاري.

ولعبت الأندية المغربية دورًا بارزًا في تاريخ البطولة، إذ يُعد الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من أنجح الفرق الأفريقية.

وعزز فوز الرجاء التاريخي باللقب عام 1999، ونجاحات الوداد الأخيرة، بما فيها تتويجه بالبطولة عام 2022، مكانة المغرب كقوة كروية أفريقية عريقة.

أما لقب الجيش الملكي الوحيد فجاء عام 1985، ما جعله من أوائل الفرق المغربية التي توجت باللقب القاري، ويشير وصوله إلى النهائي عام 2026 إلى عودة قوية للنادي، الذي بات على بعد مباراتين فقط من كتابة تاريخ جديد في البطولة.

وازداد حضور جنوب أفريقيا تدريجيًا على مر السنين، فبينما بلغ كايزر تشيفز النهائي عام 2021، يُعد صن داونز الفريق الأكثر ثباتًا في الأداء القاري بين أندية جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة، بعدما بلغ النهائي في نسختين متتاليتين عامي 2025 و2026.

ومنذ استحداث دور المجموعات بداية من نسخة 1997، تطورت البطولة بشكل ملحوظ، وأصبحت أكثر تنافسية وجاذبية تجارية، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ويعكس قرار «كاف» الأخير برفع قيمة جائزة البطل إلى 6 ملايين دولار أميركي المكانة المتنامية للبطولة وأهميتها في عالم كرة القدم.

ولم يعد دوري أبطال أفريقيا حكرًا على عدد محدود من الأندية، بل باتت فرق من مختلف أنحاء القارة تمتلك الموارد والطموح للمنافسة على أعلى المستويات.

ويبقى نهائي الموسم الحالي أكثر من مجرد صراع على اللقب، بل مواجهة بين التاريخ والطموح.

وبالنسبة لصن داونز، فإن الفوز سيؤكد مكانته كأحد عمالقة الكرة الأفريقية الحديثة، بينما سيمثل اللقب بالنسبة للجيش الملكي عودة إلى المجد بعد عقود طويلة من الغياب عن القمة.

وأيًا كان الفريق الفائز، فإنه سينضم إلى قائمة مرموقة من الأبطال الذين صنعوا تاريخ كرة القدم الأفريقية للأندية.

القائمة الكاملة للفائزين بدوري أبطال أفريقيا

1964 - أوريكس دوالا «الكاميرون»

1965 - ملعب أبيدجان «كوت ديفوار»

1966 - ريال باماكو «مالي»

1967 - تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»

1968 - تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»

1969 - الإسماعيلي «مصر»

1970 - أشانتي كوتوكو «غانا»

1971 - كانون ياوندي «الكاميرون»

1972 - حافيا «غينيا»

1973 - فيتا كلوب «الكونغو الديمقراطية»

1974 - كارا برازافيل «الكونغو»

1975 - حافيا «غينيا»

1976 - مولودية الجزائر «الجزائر»

1977 - حافيا «غينيا»

1978 - كانون ياوندي «الكاميرون»

1979 - يونيون دوالا «الكاميرون»

1980 - كانون ياوندي «الكاميرون»

1981 - شبيبة القبائل «الجزائر»

1982 - الأهلي «مصر»

1983 - أشانتي كوتوكو «غانا»

1984 - الزمالك «مصر»

1985 - الجيش الملكي «المغرب»

1986 - الزمالك «مصر»

1987 - الأهلي «مصر»

1988 - وفاق سطيف «الجزائر»

1989 - الرجاء البيضاوي «المغرب»

1990 - شبيبة القبائل «الجزائر»

1991 - النادي الإفريقي «تونس»

1992 - الوداد البيضاوي «المغرب»

1993 - الزمالك «مصر»

1994 - وفاق سطيف «الجزائر»

1995 - أورلاندو بايرتس «جنوب أفريقيا»

1996 - الزمالك «مصر»

1997 - الرجاء البيضاوي «المغرب»

1998 - أسيك ميموزا «كوت ديفوار»

1999 - الرجاء البيضاوي «المغرب»

2000 - هارتس أوف أوك «غانا»

2001 - الأهلي «مصر»

2002 - الزمالك «مصر»

2003 - إنييمبا «نيجيريا»

2004 - إنييمبا «نيجيريا»

2005 - الأهلي «مصر»

2006 - الأهلي «مصر»

2007 - النجم الساحلي «تونس»

2008 - الأهلي «مصر»

2009 - تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»

2010 - تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»

2011 - الترجي «تونس»

2012 - الأهلي «مصر»

2013 - الأهلي «مصر»

2014 - وفاق سطيف «الجزائر»

2015 - تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»

2016 - ماميلودي صن داونز «جنوب أفريقيا»

2017 - الوداد البيضاوي «المغرب»

2018 - الترجي «تونس»

2019 - الترجي «تونس»

2020 - الأهلي «مصر»

2021 - الأهلي «مصر»

2022 - الوداد البيضاوي «المغرب»

2023 - الأهلي «مصر»

2024 - الأهلي «مصر»

2025 - بيراميدز «مصر»