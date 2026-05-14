فاجعة جديدة.. نجم كولومبي صاعد ضحية عملية اغتيال



فجعت الأوساط الرياضة الكولومبية بحادثة اغتيال جديدة طالت أحد الرياضيين.



وأعلنت الشرطة الكولومبية أن المدافع الشاب خوسية أندرية غونزاليس أرييتا «17 عاماً» لقي حتفه مع صديقه بعد أن فتح مجهولان النار عليهما حين كان الثنائي يقفان أمام أحد المحال التجارية، بينما لا يزال صديق ثالث لهما يصارع من أجل الحياة بعد أن تعرض لإصابة خطيرة.



وقال بيان للشرطة: كان غونزاليس وصديقه يقفان أمام المحل عندما أطلق مجهولان على دراجة نارية مسرعة النار على الثلاثي ليتوفى غوزاليس وأحد أصدقائه على الفور، بينما نقل الشخص الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة وصفت بالخطيرة جداً.



وقالت مصادر: «نعتقد أن أحد الثلاثة على الأقل كان هو المستهدف الرئيسي في عملية الاغتيال، وإنه لم يكن إطلاق نار عشوائياً».



وكانت الأوساط الرياضية الكولومبية تصف قلب دفاع أكاديمية كريسبو بأنه أحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة الكولومبية منذ انطلاق مسيرته وهو في سن السابعة، حيث تلقى العديد من الإشادات لينتقل من نادي تالنتوس كارتاخينيروس إلى أكاديمية كريسبو.