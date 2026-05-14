نجم ليفربول السابق يتهرب من دفع تكاليف علاج ابنته



في واحدة من الحالات المحزنة، أصدرت محكمة إنجليزية حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على النجم السنغالي العالمي الحاج ضيوف، بسبب التهرب من دفع تكاليف علاج ابنته.

وقضت المحكمة بإلزام نجم ليفربول السابق بدفع مبلغ 13 ألف جنيه إسترليني تكلفة المصاريف العلاجية والدراسية لابنته كيلا.



وكان ضيوف الذي تقاضى راتباً أسبوعيا تجاوز الـ 70 ألف جنيه إسترليني خلال فترة لعبه مع ليفربول انفصل عام 2023 عن زوجته فاليري بيشوب، التي حصلت على حق حضانة ابنتهما كيلا البالغة حالياً 17 عاماً.



وكشفت تقارير أن ضيوف ظل يتهرب من دفع نفقة ابنته، إلى أن وصل الأمر إلى عدم دفع تكاليف علاجها ودراستها، لتقوم طليقته برفع دعوى قضائية ألزمته المحكمة بموجبها بدفع المبلغ مع الحكم عليه بالسجن لعام مع وقف التنفيذ، وقضت المحكمة بقدرة ضيوف على سداد المبلغ رافضة الدفاعات بعدم قدرته، حيث أثبت محامي طليقته أن ضيوف يملك المبلغ من عمله في الإعلانات والعقارات، وكذلك عمله مع الاتحاد السنغالي.



وكان نجم ليفربول السابق الذي قاد منتخب بلاده في مسيرة ناجحة بمونديال 2002 عندما أسقط حامل اللقب منتخب فرنسا في المباراة الأولى للمنتخب في المجموعة الأولى، قد رفض حضور جلسات الدعوى.