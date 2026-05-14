الكشف عن سر «فيديو» غوارديولا والـ 18 لقباً



بسرعة كبيرة انتشر فيديو للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يتجول في وسط ملعب الاتحاد بين 18 لقباً.



وانطلقت الكثير من الأنباء التي ادعت أن هذا الفيديو هو رسالة الوداع من المدرب الإسباني التي سرت من قبل شائعات باحتمال رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الجديد.



إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، حيث أكدت مصادر مقربة من المدرب الإسباني أنه مؤمن بتطوّر فريق الشباب في مانشستر سيتي وأنه مستمر في المرحلة المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الفيديو لا علاقة له من قريب أو بعيد بقرار المدرب، حيث إنه فيديو يكشف عن تحضيرات وداع البرتغالي برناردو سيلفا الذي سيغادر مانشستر سيتي مع نهاية هذا الموسم، وإن هذه الألقاب هي التي أسهم لاعب خط الوسط في تتويج الفريق بها خلال مسيرته مع «القمر السماوي» التي انطلقت عام 2017.