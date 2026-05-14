أرتيتا: أرسنال في أفضل حالاته قبل النهاية الحاسمة



كان موسم أرسنال يشارف على الانهيار الشهر ​الماضي، لكن سلسلة من النتائج الإيجابية أحدثت فرقاً كبيراً في معنويات الفريق. وقال المدرب ​ميكل أرتيتا، اليوم الخميس، إن فريقه يدخل المباريات الختامية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو في حالة ذهنية ممتازة.



وبعد خسارته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في مارس أمام مانشستر سيتي، منافسه على لقب الدوري الممتاز، ودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الثمانية ⁠بخسارته أمام ساوثهامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية، ليتبدد سعي الفريق لتحقيق رباعية من الألقاب.



وتراجع الفريق عن صدارة الدوري الإنجليزي لفترة وجيزة لصالح مانشستر سيتي، لكن أربعة انتصارات في خمس مباريات في جميع المسابقات تعني أن النادي اللندني يدخل مباراته قبل الأخيرة في الدوري متقدماً بفارق نقطتين.



وحجز الفريق مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان.



وقال أرتيتا قبل استضافة بيرنلي يوم الاثنين: «الفريق حاضر ذهنياً. إنه يعيش اللحظة، وفي حالة عاطفية جيدة جداً. مستوى الطاقة لدى اللاعبين حالياً هو المستوى المناسب».



وأضاف: «معظم اللاعبين متاحون الآن. صحيح أننا فقدنا بن وايت قبل أيام، لكن اللاعبين الآخرين سيعودون أيضاً. الجميع متحمسون للغاية ويشعرون ​بالتفاؤل بشأن الطريقة التي يمكننا بها إنهاء الموسم».



وأكد ​أرتيتا أن المدافع وايت تعرض ⁠لإصابة طويلة الأمد، ما جعل أرسنال يعاني من نقص في اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، لا سيما مع غياب يورن تيمبر أيضاً للإصابة.



وقال المدرب الإسباني: «علينا ​البحث عن ⁠بدائل. لدينا ⁠لاعبان غير جاهزين في الوقت الحالي، لذلك نحتاج إلى البحث عن حلول أخرى».



وأضاف: «الشيء الجيد هو أننا مررنا بهذه التجربة في جميع أنحاء الملعب هذا الموسم، لأنه ⁠عندما واجهتنا مشاكل مثل هذه، وعادة كانت في المركز نفسه أيضاً، فإننا نجحنا في الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء والثبات، لذلك أنا متأكد من أننا سنفعل ذلك».



ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 79 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب ‌غوارديولا يتمتع بأفضلية فارق الأهداف.



ورداً على سؤال حول ما إذا كان أرسنال بحاجة إلى تسجيل المزيد من ​الأهداف إذا اقتضت الحاجة لحسم اللقب بفارق الأهداف، قال أرتيتا: «علينا أولاً أن نستحق الفوز بالمباراة. من الواضح أنه إذا أمكننا إحداث فارق بتسجيل المزيد من الأهداف، فسيكون ذلك أفضل، لكننا نعلم جيداً أن تسجيل الأهداف ​سيكون أمراً مهماً للغاية».