غوارديولا يؤكد أهمية فودين في مستقبل مانشستر سيتي

أثنى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على لمسات لاعبه فيل فودين، التي يرى أنها صنعت الفارق في فوز فريقه الكبير 3-صفر على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل سيتي مطاردة المتصدر أرسنال، بعدما قلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط قبل جولتين من نهاية المسابقة، فيما صنع فودين، الذي تراجعت مشاركته مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، هدفين خلال الفوز على بالاس.

وقال غوارديولا إن سيتي كان بحاجة إلى شيء خاص لكسر دفاع كريستال بالاس، بعد التمريرة الخلفية الرائعة من فودين التي صنعت هدف الافتتاح.

وقال المدرب عقب المباراة: «هذا النوع من المباريات، أمام تكتل دفاعي متراجع، يدافع فيه بالاس بشكل جيد للغاية، وفي مثل هذه المواقف تحتاج إلى الجودة والموهبة والرؤية، وهي أشياء لا توجد في المحاضرات الفنية أو التدريبات».

وأضاف، في تصريحاته التي أوردها الموقع الرسمي للنادي: «فودين يستلم الكرة في المساحات الضيقة ويصنع شيئًا لا يمكن إلا للاعبين الجيدين تقديمه، وأنا سعيد حقًا من أجله».

وتابع المدرب: «أكثر ما أقدره أنه لعب كلاعب وسط دفاعي، وهو مركز غير معتاد عليه. لقد لعب آخر 20 دقيقة ضد برينتفورد وكان متميزًا للغاية، والأمر ليس أنه كسول أو لا يركض، بل إنه يركض بشكل مذهل طوال الوقت».

وأضاف: «لقد ساعد بيرناردو كثيرًا، وبعد ذلك نريده قريبًا من منطقة الجزاء، لأنه هناك يكون فريدًا من نوعه».

وختم غوارديولا حديثه بالتأكيد على أن فودين يجب أن يكون له دور كبير في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتوقع منه الأفضل دائمًا.

وأوضح أن اللاعب شعر بمدى حب الجماهير له، من خلال التصفيق الحار الذي حظي به بعدما نال جائزة رجل المباراة.