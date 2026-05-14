باريس سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليًا

أحرز باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليًا والـ14 في تاريخه، بعدما تغلب 2-صفر على مضيفه لانس، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29، مستفيدًا من هدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي.

وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 29، ثم أضاف البديل مباي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق تسع نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني.

وعزز سان جيرمان مكانته باعتباره أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان، الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري، قد ضمن عمليًا الفوز بلقب الدوري قبل المباراة، إثر تقدمه بفارق ست نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير، لكنه كان بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب رسميًا.

واستفاد سان جيرمان من سلسلة من التصديات الرائعة للحارس ماتفي سافونوف، إذ صنع لانس عدة فرص جيدة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة التي أقيمت وسط أجواء حماسية على ملعب بولار دولولي.

وصوب أدريان توماسون كرة خطيرة بضربة رأس في الدقيقة 20، لكن إيليا زابارني أبعدها قبل أن تتجاوز خط مرمى سان جيرمان.

وبعدها بتسع دقائق، انتزع عثمان ديمبلي الكرة من مالانج سار مدافع لانس، ومررها إلى كفاراتسخيليا الذي سددها بقوة من مسافة قريبة داخل الشباك.

وبعد ذلك، كانت أفضل الفرص من نصيب لانس، لكن سافونوف قدم سلسلة من التصديات الرائعة، ليحرم كلًا من ويسلي سعيد وعبد الله سيما من التسجيل، كما سدد سيما كرة أخرى في القائم بالدقيقة 73، ليزيد من إحباط أصحاب الأرض.

وسجل اللاعب الشاب مباي هدفًا رائعًا إثر هجمة مرتدة في نهاية المباراة، ليضيف المزيد من البريق إلى النتيجة.

وخاض سان جيرمان المباراة بتشكيلة منقوصة بشكل كبير، إذ غاب عنه لوكاس شوفالييه وأشرف حكيمي ولي كانج-إن ونونو مينديز وويليان باتشو ووارن زائير-إيمري بسبب الإصابات.

ويختتم سان جيرمان موسمه بمواجهة جاره باريس إف.سي يوم الأحد، ثم يدافع عن لقب دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال في بودابست يوم 30 مايو الجاري.

أما لانس، الذي اختير مدربه بيير ساج قبل أيام أفضل مدرب هذا العام من قبل زملائه، فيختتم مشواره في الدوري بمباراة خارج ملعبه أمام أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع يوم الأحد، ثم يواجه نيس في نهائي كأس فرنسا يوم 22 مايو الجاري.

وسيشارك لانس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.