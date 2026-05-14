مانشستر سيتي يتمسك بحلم لقب الدوري الإنجليزي

حافظ مانشستر سيتي على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا ومستحقًا 3-صفر على ضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ31، التي أقيمت على ملعب «الاتحاد»، معقل الفريق السماوي.

وافتتح النجم الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، وأضاف زميله المصري عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 40، علمًا بأن الهدفين جاءا من صناعة فيل فودين، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي سافينيو تقدم مانشستر سيتي، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وقرر الإسباني غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منح راحة لعدد من نجومه، الذين لم يتواجدوا في التشكيلة الأساسية للمباراة، لا سيما أن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت المباراة بقاء النجم النرويجي إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي يستعد لمواجهة رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 مايو الجاري، عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه بيرنلي، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأدنى، قبل أن يحل ضيفًا على كريستال بالاس في الجولتين الأخيرتين للمسابقة يومي 18 و24 مايو الجاري.

في المقابل، يلعب مانشستر سيتي مع مضيفه بورنموث، ثم يستضيف أستون فيلا يومي 19 و24 مايو الجاري، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز، مع انتظار تعثر أرسنال في إحدى المباراتين على الأقل.

وتنص لائحة المسابقة على أنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف المسجل طوال مشوار البطولة هذا الموسم.

ويمتلك مانشستر سيتي فارق أهداف يبلغ +43، مقابل +42 لأرسنال.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر كريستال بالاس بهجوم مباغت أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أُلغي بداعي التسلل على برينان جونسون، صانع الهدف.

وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، ليترجم أنطوان سيمينيو تلك الهيمنة بتسجيل الهدف الأول للفريق المضيف في الدقيقة 32.

وجاء الهدف بعدما شهدت الهجمة مجموعة من التمريرات المتتالية، أنهاها سيمينيو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، عقب تمريرة رائعة بـ«عقب القدم» من فودين.

وواصل مانشستر سيتي هجماته، ليضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدما تابع فودين تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، وهيأ الكرة للمهاجم المصري، الذي أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق جوارديولا 2-صفر.

وهدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني، حيث استحوذ لاعبو مانشستر سيتي على الكرة دون فاعلية هجومية كبيرة، قبل أن يسجل سافينيو الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة شهدت انطلاقة من البديل ريان شرقي، الذي مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء، استقبلها سافينيو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، لينتهي اللقاء بانتصار مستحق لمانشستر سيتي.