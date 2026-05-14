برشلونة يسقط أمام ألافيس ويعقد حسابات القاع في «الليغا»

سجل إبراهيم دياباتي هدفًا قاد به ديبورتيفو ألافيس للفوز 1-صفر على ضيفه برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، ليخرج من مراكز الهبوط ويعزز فرصه في الصراع المحتدم بين فرق القاع.

وتقدم ألافيس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما فشل برشلونة في إبعاد كرة من ركلة ركنية، ليحولها أنطونيو بلانكو بضربة رأس نحو منطقة الست ياردات، مستغلًا دياباتي، الذي يلعب لألافيس على سبيل الإعارة، الكرة ويسجل الهدف من مسافة قريبة.

وصعد ألافيس إلى المركز 15 برصيد 40 نقطة من 36 مباراة، في حين حقق كل من إشبيلية وإسبانيول انتصارًا مهمًا.

ونظرًا لأن خمس نقاط فقط تفصل بين ريال سوسيداد صاحب المركز الثامن وجيرونا صاحب المركز 19، لا تزال عدة أندية تواجه خطر الهبوط مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وسجل مارتن ساتريانو هدفين ليضمن خيتافي، صاحب المركز السابع، بقاءه في دوري الدرجة الأولى لموسم آخر، بعدما فاز 3-1 على ضيفه ريال مايوركا، الذي يواجه شبح الهبوط.

وتمتلك أربعة فرق، من جيرونا إلى إلتشي صاحب المركز 16، 39 نقطة، علمًا بأن جيرونا يتبقى له مباراة مؤجلة، ويستضيف ريال سوسيداد غدًا الخميس.

وكان هبوط ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية قد تأكد قبل أيام، دون أن يلعب، بعدما أسفرت نتائج باقي الفرق عن تراجعه بفارق عشر نقاط عن أقرب مراكز البقاء مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

لكن 12 فريقًا لا يزالون ضمن دائرة الصراع من أجل تفادي الهبوط.

وصعد إشبيلية إلى المركز العاشر بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط، بعدما فاز 3-2 على فياريال صاحب المركز الثالث، وهو الانتصار الذي عزز آماله بشكل كبير في البقاء.

وواجه الفريق صعوبات في العودة بعد تأخره 2-صفر خلال أول 20 دقيقة، لكن هدفي أوسو وكيكي سالاس منحاه التعادل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل أكور آدامز هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم بالدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وابتعد إسبانيول بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو، ليحبط في الوقت ذاته آمال الأخير في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل.

ووضع بيري ميا إسبانيول في المقدمة بالدقيقة 69، قبل أن يضيف كيكي جارسيا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.