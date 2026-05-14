إنتر يواصل الهيمنة المحلية ويحصد لقب كأس إيطاليا

تغلب إنتر ميلان 2-صفر على لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، الأربعاء، على الملعب الأولمبي، بعدما سجل آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني، ليحقق بطل الدوري الثنائية المحلية.

وبدأ إنتر المباراة بقوة مدفوعًا بمعنويات الفوز بلقب الدوري مؤخرًا، والانتصار 3-صفر على لاتسيو في الدوري على الملعب نفسه يوم السبت الماضي.

وجاء التقدم المبكر لإنتر في الدقيقة 14 إثر كرة من ركلة ركنية وصلت إلى ماروسيتش، الذي أسكن الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وواصل إنتر سيطرته، وكاد أن يضاعف تقدمه بعدها بدقائق قليلة، لكن تم التصدي لتسديدة دينزل دمفريس من مسافة قريبة، بينما كان لاتسيو يكافح للتعامل مع الضغط المستمر.

واستمر الارتباك الدفاعي في صفوف لاتسيو حتى أضاف إنتر الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما سمح تشتت تركيز نونو تافاريس لماركوس تورام بالاستحواذ على الكرة في عمق نصف ملعب لاتسيو، قبل أن يمرر عرضية منخفضة إلى مارتينيز الذي أسكن الكرة الشباك.

وقال مارتينيز لشبكة «سبورت ميدياست»: «حققنا عدة نتائج جيدة وقدمنا أداءً قويًا، لذا أنا فخور بأننا نختتم الموسم بفوز آخر بكأس يعني لنا الكثير».

وأضاف: «هناك دائمًا الكثير من الحديث عن إنتر، لكن عليك أن تنظر إلى ما حققناه على مدار سنوات عديدة. علينا أن نستمر في السير بطريقنا، وهذا لقب آخر».

وهدد لاتسيو مرمى إنتر لفترة وجيزة قبل الاستراحة عن طريق جوستاف إيساكسن، الذي سدد كرة منخفضة من زاوية ضيقة انحرفت عن المرمى، لكن الفريق افتقر إلى الفاعلية الهجومية بشكل عام.

وواصل إنتر سيطرته بعد الاستراحة، لكن لاتسيو كاد أن يقلص الفارق قبل مرور ساعة من المباراة، عندما مرت تسديدة تيجاني نوسلين من مسافة قريبة بجوار القائم البعيد بفارق ضئيل.

وصنع كلا الفريقين فرصًا في الشوط الثاني، لكن إنتر واصل تفوقه وأنهى المباراة دون عناء كبير، مع اندلاع مشادة قصيرة في الدقائق الأخيرة بسبب إحباط لاعبي لاتسيو.

وبهذا الفوز، حصد إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة، والأولى منذ عام 2023، ليختتم موسمًا فرض فيه هيمنته على المستوى المحلي.

وقال كريستيان كيفو مدرب إنتر: «فزنا بالدوري وكأس إيطاليا، وهذا لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه، لذا نحن سعداء للغاية».