بايرن ميونخ يستعد للإعلان عن تجديد عقد نوير

أكدت شبكة «سكاي» الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، وافق على تجديد تعاقده مع النادي البافاري.

وأضافت الشبكة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل بشأن جميع التفاصيل، على أن يوقع نوير عقدًا جديدًا يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، علمًا بأن عقده الحالي كان ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وأشارت «سكاي» إلى أن بايرن ميونخ يتجه للإعلان الرسمي عن تجديد عقد الحارس المخضرم عقب مواجهة كولن في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

وكشفت الشبكة الألمانية أيضًا أن راتب نوير كان من أبرز محاور المفاوضات بين الطرفين، حيث وافق الحارس الألماني على تخفيض مطالبه المالية من أجل الاستمرار مع الفريق.

وانضم نوير إلى بايرن ميونخ عام 2011 قادمًا من شالكه، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الألماني 13 مرة، إضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وعدد من البطولات الأخرى.