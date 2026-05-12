ريال مدريد يبحث عن مصالحة جماهيره بعد خسارة الكلاسيكو

بعد تتويجه رسميًا بلقب الدوري الإسباني، يواصل برشلونة مشواره المحلي عندما يحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من المسابقة.

وحسم فريق المدرب هانسي فليك اللقب عقب فوزه على ريال مدريد بهدفين دون رد في الكلاسيكو، يوم الأحد الماضي، بينما يدخل ألافيس المباراة وهو يحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب.

وخسر ألافيس مباراتين فقط في آخر ثماني مواجهات بالدوري، لكنه حقق انتصارين فقط خلال تلك الفترة، ليواصل صراعه من أجل البقاء قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

وتعادل ألافيس 1-1 مع إلتشي في الجولة الماضية، ويبتعد بفارق نقطتين خلف جيرونا صاحب المركز الـ17.

وسيواجه ألافيس فريقي ريال أوفييدو ورايو فاييكانو في آخر مباراتين بالدوري، لكن الخسارة أمام برشلونة قد تضعه في موقف معقد.

وحصد ألافيس 24 نقطة من 17 مباراة على أرضه هذا الموسم، بينما يملك برشلونة أفضل سجل خارج ملعبه بعدما جمع 37 نقطة من 17 مواجهة.

وكان برشلونة قد فاز على ألافيس بنتيجة 3-1 في مباراة الدور الأول، كما حقق ستة انتصارات متتالية أمام الفريق الباسكي، بينها الفوز 3-0 في المواجهة التي جمعتهما الموسم الماضي على الملعب نفسه.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما وسع الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

كما حقق الفريق الكتالوني الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري الإسباني، إلى جانب انتصاره في آخر ست مباريات بمختلف البطولات، رغم استمرار تأثير الخروج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وبدأ برشلونة التخطيط للموسم المقبل، مع سعيه لتدعيم الخط الدفاعي من أجل المنافسة بقوة على دوري الأبطال، لكنه يطمح أولًا لإنهاء الموسم الحالي بثلاثة انتصارات متتالية أمام ألافيس وريال بيتيس وبلنسية.

ويتفوق برشلونة في المواجهات المباشرة، بعدما فاز في 36 مباراة من أصل 50 مواجهة سابقة أمام ألافيس، مقابل سبع هزائم فقط.

وفي الدوري الإسباني، التقى الفريقان 39 مرة، حقق برشلونة الفوز في 27 منها، بينما يعود آخر انتصار لألافيس على أرضه أمام برشلونة إلى ديسمبر 2001.

وسيفتقد ألافيس خدمات لوكاس بويي بسبب الإصابة العضلية، وفاكوندو جارسيز للإيقاف، فيما يخضع كل من توني مارتينيز وخوان جوريدي لفحوص طبية بعد إصابتهما أمام إلتشي.

وسجل مارتينيز سبعة أهداف في آخر سبع مباريات بالدوري، ويأمل ألافيس في جاهزيته للحاق بمواجهة البطل.

كما أصبح كارليس ألينا متاحًا بعد انتهاء الإيقاف، ومن المنتظر أن يواجه فريقه السابق، بينما قد يظهر دينيس سواريز أساسيًا أمام برشلونة.

أما برشلونة، فسيواصل افتقاد لامين يامال بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب رافينيا للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام ريال مدريد.

وعاد أندرياس كريستنسن إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الركبة، مع وجود آمال بمشاركته قبل نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يجري فليك عدة تغييرات على التشكيلة التي خاضت الكلاسيكو، مع احتمالية مشاركة جول كوندي وأليخاندرو بالدي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، إضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل سبعة أهداف في آخر خمس مباريات أمام ألافيس.

وفي مباراة أخرى تقام بعد غد الخميس، يسعى ريال أوفييدو لاستغلال تذبذب نتائج ريال مدريد لتحقيق فوز معنوي قبل الهبوط رسميًا إلى الدرجة الثانية.

ويحتل أوفييدو المركز الأخير برصيد 29 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف جيرونا صاحب آخر مراكز البقاء.

لكن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، يدخل المباراة باحثًا عن استعادة الثقة ومصالحة جماهيره بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وفي اليوم ذاته، يواجه جيرونا اختبارًا صعبًا أمام ريال سوسيداد في مواجهة مهمة ضمن صراع البقاء والمراكز الأوروبية.

وتنطلق منافسات الجولة، اليوم الثلاثاء، بمواجهات سلتا فيجو أمام ليفانتي، وأوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس أمام إلتشي.

وتستكمل المباريات غدًا الأربعاء، حيث يلتقي إسبانيول مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع إشبيلية، وخيتافي مع مايوركا، إضافة إلى مواجهة ألافيس وبرشلونة.