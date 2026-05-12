إنتر ميلان يطارد الثنائية المحلية أمام لاتسيو

يشهد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، غدًا الأربعاء، نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ولاتسيو، في المشهد الختامي للنسخة الـ79 من البطولة.

ويملك إنتر ميلان تسعة ألقاب في كأس إيطاليا، كان آخرها في موسم 2022-2023، عندما تغلب على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

ويدخل إنتر اللقاء بعدما حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ21 في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ويسعى فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو إلى حصد اللقب العاشر في تاريخ النادي، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن الفريق بعد التتويج بالدوري، تعويضًا للجماهير عن الموسم الماضي الذي خسر فيه الفريق لقب الدوري والكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، قبل رحيل المدرب سيموني إنزاغي إلى الهلال.

وقدم إنتر موسمًا جيدًا مع كيفو، حيث ابتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه، رغم خروجه من ملحق دور الـ16 في دوري الأبطال أمام بودو جليمت.

ورغم بعض الانتقادات الجماهيرية للأداء بعد الإخفاق الأوروبي، فإن جماهير إنتر تبدو راضية عن لقب الدوري، وتأمل في إضافة لقب الكأس أمام لاتسيو.

وفي المقابل، يعول لاتسيو على اللعب في العاصمة روما، حيث ستنقسم مدرجات الأولمبيكو بالتساوي بين جماهير الفريقين، من أجل تحقيق اللقب الثامن في تاريخه.

وكانت آخر مرة بلغ فيها لاتسيو النهائي عام 2019، حين توج بالبطولة على حساب أتالانتا.

ويأمل المدرب المخضرم ماوريسيو ساري في قيادة لاتسيو للتتويج بالكأس، والاقتراب من إنتر في عدد مرات الفوز بالبطولة، التي يتصدرها يوفنتوس برصيد 15 لقبًا.

وفشل لاتسيو في حجز مقعد أوروبي عبر الدوري، لكن التتويج بالكأس سيمنحه بطاقة مباشرة إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، قبل جولتين من النهاية.

ويتفاءل لاتسيو بأن النهائي الوحيد الذي جمعه مع إنتر في البطولة عام 2000 انتهى بفوزه بنتيجة 2-1، حين توج وقتها بثنائية الدوري والكأس بقيادة المدرب السويدي الراحل زفين جوران إريكسون.