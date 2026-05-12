توتنهام يفشل في الهروب من شبح الهبوط

أهدر توتنهام هوتسبير فرصة ثمينة للابتعاد عن مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل مع ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-1، مساء الإثنين، في شمال لندن.

وكان الفوز الأول لتوتنهام على أرضه في الدوري منذ ديسمبر الماضي سيمنحه التقدم بفارق أربع نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الـ18، مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم، ويقربه من ضمان البقاء بعد موسم صعب.

وبدا أن أصحاب الأرض في طريقهم لتحقيق الفوز عندما سجل ماتيس تيل هدفًا رائعًا مطلع الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

لكن تيل تحول من بطل إلى متسبب في التعادل بعدما ارتكب ركلة جزاء سجل منها دومينيك كالفيرت-لوين هدف التعادل لصالح ليدز في الدقيقة 74.

ومع تصاعد التوتر داخل ملعب توتنهام، اقترب ليدز من خطف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن الحارس أنتونين كينسكي أنقذ فريقه بتصدٍ رائع لتسديدة شون لونجستاف التي ارتدت من أسفل العارضة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ17، بينما يمتلك وست هام 36 نقطة بعد خوض 36 مباراة.

ويخوض توتنهام مباراته المقبلة خارج أرضه أمام غريمه تشيلسي يوم 19 مايو، بينما يلتقي وست هام مع نيوكاسل يونايتد بعد ذلك بيومين.

وحصد المدرب روبرتو دي تسيربي ثماني نقاط من أول خمس مباريات له مع توتنهام، لكنه لم يتمكن حتى الآن من حل أزمة نتائج الفريق على ملعبه، وقد يتوقف مصير النادي على مواجهة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال دي تسيربي: «ارتكبنا أخطاء كثيرة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز رغم كل شيء، لكن بسبب الضغط وأهمية المرحلة الحالية عانينا كثيرًا. سيكون الأمر صعبًا حتى النهاية وحتى المباراة الأخيرة».

وبعد سلسلة من 15 مباراة دون فوز دفعت الفريق إلى الاقتراب من الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، أعادت الانتصارات المتتالية خارج الأرض بعض الأمل لجماهير توتنهام تحت قيادة دي تسيربي.

واستفاد توتنهام من خسارة وست هام أمام أرسنال بهدف دون رد يوم الأحد، لكنه فشل في استغلال الفرصة لتحقيق فارق مريح قبل مواجهة تشيلسي.

ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لتوتنهام، الذي حقق فوزين فقط على أرضه من أصل 17 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وكادت الضغوط تتضاعف على أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، بعدما بدا أن ديستني أودوجي ارتكب مخالفة ضد كالفيرت-لوين داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أظهرت وجود تسلل بفارق ضئيل.

وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، نجح تيل في تسجيل هدف التقدم بتسديدة مقوسة رائعة سكنت الشباك، إلا أن فرحته لم تدم طويلًا بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي أعادت ليدز إلى المباراة.

وقال دي تسيربي عن تيل: «إنه لاعب شاب وموهوب، ولا يحتاج إلى الكثير من الكلمات».

وحافظ كينسكي على نقطة التعادل بعدما تصدى ببراعة لمحاولة خطيرة في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما طالب توتنهام بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد سقوط جيمس ماديسون إثر تدخل من لوكاس نميشا، لكن الحكم رفض احتسابها.