ديمبلي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الثاني تواليًا

فاز عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الثانية تواليًا، خلال النسخة الـ34 من حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، الذي أقيم بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية الإثنين.

وتفوق ديمبلي في سباق الجائزة على زميليه في باريس سان جيرمان، نونو مينديس وفيتينيا، إلى جانب فلوران توفان مهاجم لانس، والإنجليزي ماسون جرينوود نجم أولمبيك مارسيليا.

وجاء تتويج نجم الفريق الباريسي بعد مشاركته أساسيًا في 19 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

كما حصد ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وفي الحفل ذاته، فاز الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج بلاده، تقديرًا لموسمه مع الفريق البافاري بطل الدوري الألماني.

وقال أوليسيه بعد تسلمه الجائزة: «أتشرف كثيرًا بهذا الإنجاز، أنا سعيد للغاية، وأشكر زملائي في الفريق، وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي مع المنتخب الفرنسي هذا الصيف لرفع اسم بلادي عاليًا في منافسات كأس العالم».

كما فاز ديزيريه دوي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي، بعدما خاض مباراته رقم 100 مؤخرًا مع الفريق.

وقال دوي مازحًا إنه بذل أقصى جهده لمساعدة شقيقه جيلا دوي، ظهير أيسر ستراسبورج، وأحد منافسيه على الجائزة.

وفاز روبن ريسير، حارس مرمى لانس، بجائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بينما حصد مدربه بيير ساج جائزة أفضل مدير فني، متفوقًا على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وباولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون، وبرونو جينيسيو مدرب رين.

وفي الحفل نفسه، حصل النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا، مهاجم مارسيليا وجانجان ولومان السابق، على جائزة أفضل مواطن، تقديرًا لدور مؤسسته في دعم المجتمعات المحرومة.