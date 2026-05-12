أوليسيه يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج بلاده

فاز الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج بلاده، خلال النسخة الـ34 من حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، الذي أقيم الإثنين في أحد القصور العريقة بالعاصمة باريس.

وتسلم أوليسيه الجائزة تقديرًا لموسمه المميز مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، والذي بلغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا.

وقال أوليسيه بعد تسلمه الجائزة: «أتشرف كثيرًا بهذا الإنجاز، أنا سعيد للغاية، وأشكر زملائي في الفريق، وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي مع المنتخب الفرنسي هذا الصيف لرفع اسم بلادي عاليًا في منافسات كأس العالم».

وفي الحفل ذاته، فاز ديزيريه دوي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي، بعدما احتفل مؤخرًا بخوض مباراته رقم 100 مع الفريق.

وقال دوي مازحًا عقب تسلمه الجائزة إنه بذل أقصى جهده لمساعدة شقيقه جيلا دوي، ظهير أيسر ستراسبورج، وأحد منافسيه على الجائزة.

وفاز روبن ريسير، حارس مرمى لانس، بجائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بينما حصد مدربه بيير ساج جائزة أفضل مدير فني، متفوقًا على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وباولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون، وبرونو جينيسيو مدرب رين.

وفي الحفل نفسه، حصل النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا، مهاجم مارسيليا وجانجان ولومان السابق، على جائزة أفضل مواطن، تقديرًا لدور مؤسسته في دعم المجتمعات المحرومة.