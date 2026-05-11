ماتيوس يهاجم ناغلسمان بسبب الغياب عن ملاعب البوندسليغا

وجه أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس انتقادات إلى يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، مطالبًا إياه بزيارة الملاعب بشكل أكبر لمراقبة لاعبيه عن قرب بدلًا من الاعتماد على التقارير.

وقال ماتيوس لشبكة «سكاي 90»: «لقد رأيت مدربين آخرين للمنتخب الوطني يذهبون إلى الملعب بمعدل أكبر. يوليان لا يذهب إلى الملاعب أيام السبت بانتظام كما كان يمكنه أن يفعل»، مشيرًا إلى أنه بإمكان المدرب حضور مباريات مساء الجمعة أو خلال يوم السبت.

وفي الوقت ذاته، أقر اللاعب السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، بأن ناغلسمان ليس وحده في الجهاز الفني، وأن المسؤولية ربما أصبحت مشتركة بين عدة أشخاص في الوقت الحالي.

ومع ذلك، استعاد صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الألماني تجربته الشخصية حين كان مدربًا لمنتخبي بلغاريا والمجر، قائلًا: «لقد كان من واجبي مشاهدة مباراتين أو ثلاث لمباريات لاعبي فريقي خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف ماتيوس: «في رأيي، يمكنك التواجد في الملعب عندما تسمح الظروف بذلك. من وقت لآخر، ربما يرغب اللاعب أيضًا في أن يهتم المدرب به ويشاهد المباريات مباشرة، بدلًا من أن يتم إبلاغه بما حدث فقط».

واختتم ماتيوس حديثه بالإشارة إلى شعوره الشخصي حين كان لاعبًا، موضحًا: «لقد أحببت فكرة أن يشاهدني فرانس بيكنباور أو بيرتي فوجتس مباشرة من المدرجات».