وست هام ينتقد قرارات التحكيم أمام أرسنال

شكك جارود بوين، قائد وست هام يونايتد، في مدى اتساق قرارات تقنية الفيديو المساعد، بعد القرار المثير للجدل بإلغاء هدف التعادل الذي سجله كالوم ويلسون في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام أرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وسجل ويلسون هدفاً خلال التحام داخل منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، لكن الهدف أُلغي بسبب تدخل على الحارس ديفيد رايا، بعد مراجعة مطولة من تقنية الفيديو المساعد.

وقال بوين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «عندما تنظر إلى الشاشة لمدة خمس دقائق، ستجد شيئاً ما، فهناك الكثير من الصراعات والالتحامات».

وأضاف: «أنا متأكد من أنك إذا نظرت لفترة كافية، ستجد شيئاً ما. هل أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح؟ لا».

وتابع: «أين اتساق المراجعات؟ الجماهير لا تريد الاحتفال بهدف ثم الانتظار ثماني دقائق قبل إلغائه».

وكان أرسنال قد تعرض سابقاً لانتقادات بسبب التضييق على حراس المرمى خلال الركلات الركنية، فيما أشار بوين أيضاً إلى قرار سابق هذا الشهر، عندما حُرم وست هام من ركلة جزاء خلال خسارته 3-0 أمام برنتفورد، بعد تدخل على توماس سوتشيك داخل منطقة الجزاء.

وقال بوين: «الركلات الركنية تتسم بالقوة البدنية، وهذا ما يميز الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك يحبه الجميع».

وأضاف: «يجب أن تتوقع حدوث التحامات خلال الركلات الركنية. وإذا سمحت بذلك، فسيتعين عليك احتساب كل حالات الإمساك بين اللاعبين، وهذه ليست الطريقة التي يريد الناس أن تُدار بها المباراة».

ويحتل وست هام المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، بينما وسع أرسنال صدارته إلى خمس نقاط أمام مانشستر سيتي.

وتعرضت تقنية الفيديو المساعد لانتقادات واسعة هذا الموسم، إذ أظهر استطلاع أجرته مجموعة من مشجعي كرة القدم في مارس/آذار أن 75% من جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لا يؤيدون استمرار استخدام التقنية.

في المقابل، تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن تقنية الفيديو المساعد ساهمت في زيادة دقة القرارات، مع تقليل التوقفات مقارنة بالبطولات الأوروبية الأخرى.