هدف ملغى يشعل الجدل في صراع الدوري الإنجليزي

أشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بشجاعة الحكم كريس كافاناج، الذي ألغى هدف التعادل الذي سجله وست هام يونايتد في اللحظات الأخيرة، ليحقق فريقه الفوز 1-0 ويقترب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

في المقابل، بدا نونو إسبيريتو سانتو، مدرب وست هام، محبطاً، ودعا إلى إنهاء الجدل والارتباك بشأن الالتحامات التي تحدث خلال الركلات الركنية، بعدما أُلغي هدف كالوم ويلسون في الوقت بدل الضائع بسبب تدخل على الحارس ديفيد رايا، عقب مراجعة مطولة من تقنية الفيديو المساعد.

وكان أرسنال يحافظ على تقدمه بهدف لياندرو تروسار، وهو أول أهدافه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما حصل وست هام على ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة.

وبعد تنفيذ الركنية داخل منطقة الجزاء المزدحمة، أبعد رايا الكرة تحت ضغط من لاعب وست هام البديل بابلو، قبل أن يسدد ويلسون الكرة داخل الشباك، لتنفجر جماهير الفريق المضيف احتفالاً، مقابل حالة من القلق داخل صفوف أرسنال.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، التي استمرت نحو ثلاث دقائق، طلب من الحكم كافاناج مشاهدة اللقطة على الشاشة الجانبية، قبل أن يقرر إلغاء الهدف، بعدما بدا أن ذراع بابلو أعاقت رايا.

وسادت حالة من الارتياح بين جماهير ولاعبي أرسنال مع صافرة النهاية، بعدما استعاد الفريق تقدمه بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، قبل مباراتيه الأخيرتين أمام بيرنلي وكريستال بالاس.

وقال أرتيتا: «أظهر الحكم وحكم الفيديو المساعد اليوم شجاعة كبيرة في إيقاف المباراة وتحليل الموقف ومنح الحكم فرصة اتخاذ القرار».

وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً يختلف على أنها مخالفة واضحة، لأن ديفيد كان على وشك الإمساك بالكرة ولم يُسمح له بذلك، ثم استغلوا الفرصة لتسجيل الهدف».

وتابع: «كانت مخالفة واضحة وركلة حرة، وكان يجب إلغاء الهدف. أدركت اليوم مدى صعوبة وضخامة عمل الحكم».

وفي حال فشل مانشستر سيتي في الفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء، سيكون بإمكان أرسنال حسم اللقب لأول مرة منذ 22 عاماً، إذا فاز على بيرنلي الهابط إلى الدرجة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال أرتيتا: «المهم الآن هو الحاضر. انتصرنا، وما زالت أمامنا مباراتان، وتركيزنا ينصب فقط على بيرنلي».

وجاءت الهزيمة قاسية على وست هام، الذي بقي في المركز الثامن عشر قبل جولتين من النهاية، وقد يجد نفسه متأخراً بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان إذا فاز توتنهام هوتسبير، صاحب المركز السابع عشر، على ليدز يونايتد اليوم الاثنين.

ورغم هدوئه النسبي، أكد إسبيريتو سانتو أن هناك حاجة إلى وضوح أكبر في مثل هذه القرارات.

وقال المدرب البرتغالي: «هناك الكثير من حالات العرقلة والاحتكاك والإمساك، ولم نعد نفهم ما الذي يُحتسب خطأ».

وأضاف: «هذا أمر مزعج ومحبط. في كل ركنية بالدوري الإنجليزي يحدث الشيء نفسه. ما الذي يجعل تدخلاً معيناً مخالفة بينما غيره لا يُحتسب؟».

وتابع: «هناك غياب للاتساق، والجميع في حيرة من أمرهم».

ورغم الموقف الصعب الذي يواجهه وست هام، أكد إسبيريتو سانتو أن فريقه سيواصل القتال حتى الجولة الأخيرة من أجل البقاء.

وقال: «سيكون الأمر صعباً، ولم يعد الأمر بأيدينا، لكننا سنواصل القتال. نحن نمثل نادياً كبيراً، ومن واجبنا تقديم أقصى ما لدينا في المباراتين الأخيرتين».