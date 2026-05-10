غوارديولا يشيد بالبلجيكي دوكو بعد تجاوز معاناة برينتفورد



أشاد جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالبلجيكي جيريمي دوكو، جناح الفريق، مؤكداً أن الفوز 3 - 0 على برينتفورد في الدوري تحقق بعد معاناة.



وقال غوارديولا: «واجهنا منافساً قوياً للغاية، وعانينا في الدقائق الأولى، بسبب تميزه في المرتدات والكرات الثابتة ورميات التماس».



أضاف المدرب الإسباني: «لكن مستوانا تحسن بعد ذلك، وكانت الجبهة اليسرى نشيطة، وتحسن أداء الجبهتين في الشوط الثاني».



وواصل: «دوكو رائع في أداء مهام عديدة، ففي الشوط الثاني واجهنا كثافة عددية في منطقة الجزاء بعكس الشوط الأول، وهذا سبب معاناتنا، ولكن في النهاية حققنا نتيجة إيجابية، وسنواصل مشوارنا».



تابع: «دوكو يبدو حالياً أنه في أتم الجاهزية، وبالتأكيد بإمكانه تقديم أداء أفضل، فهو مميز للغاية في المراوغة وصناعة الفرص، ولكن الأهم أننا حققنا الفوز، وأنا سعيد جداً بوجود لاعب بقدراته في فريقنا، فهو عنصر نشيط وهداف».



وبشأن فرص فريقه في المنافسة على اللقب مع أرسنال ختم غوارديولا: «سنرى ما سيحدث، مصيرنا ليس بأيدينا، لم نقدم أداء جيداً في المباراة الماضية أمام إيفرتون، لذا علينا أن نؤدي المطلوب منا أولاً، وننتظر ما سيحدث».



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 74 نقطة، متخلفاً بفارق نقطتين عن أرسنال، الذي سيحل ضيفاً على ويستهام يونايتد في ديربي لندني، غداً الأحد.