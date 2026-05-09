مانشستر سيتي يضغط على أرسنال بثلاثية برينتفورد



حافظ مانشستر سيتي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأمتار الأخيرة من الموسم بفوزه على ضيفه برينتفورد 3 - 0 السبت على استاد الاتحاد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين.



وجاء هذا الانتصار في توقيت حرج، حيث رفع سيتي رصيده إلى 74 نقطة، ليضيّق الخناق على أرسنال المتصدر ويقلص الفارق معه إلى نقطتين فقط، بانتظار مواجهة المتصدر أمام مضيفه ويستهام يونايتد الأحد.



ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للثلاثي جيريمي دوكو والنرويجي إيرلينغ هالاند والمصري عمر مرموش بتسجيلهم أهداف الفوز في الدقائق 60 و75 و90.



وسجل سيتي انتصاره الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وخمس هزائم، كما استعاد اتزانه بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لمثلها.