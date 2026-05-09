مزاعم التجسس تخيم على تعادل ميدلسبره وساوثهامبتون بملحق الترقي



احتدم الخلاف بين ميدلسبره وساوثهامبتون ​بشأن مزاعم تجسس، إذ اتهم كيم هيلبرغ، مدرب ‌الأول، منافسه ​في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بالغش» في الفترة التي سبقت المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم السبت.



ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي تهمة التجسس المزعوم إلى ساوثهامبتون، الجمعة، بعد أن اشتكى ميدلسبره من تصوير غير ⁠مصرح به في ملعب تدريباته.



وقال هيلبرغ بعد ذهاب قبل نهائي ملحق الترقي: «لم أصدق عيني أو أذني. لم أصدق ذلك عندما قيل لي للمرة الثانية أو الثالثة».



«من الواضح ‌تماماً أنهم - وأنا لا أقصد لاعبي أو مشجعي ساوثامبتون، فأنا أعتقد أنهم رائعون، ولا علاقة لهم بالأمر - لكن شخصاً ما اتخذ ‌قراراً بالغش».



وأشارت الرابطة إلى اللوائح التي تمنع ‌الأندية من «مشاهدة، أو محاولة مشاهدة، حصة تدريبية لفريق آخر ‌خلال 72 ساعة من ‌موعد المباراة المقررة بين الناديين».



وقالت الرابطة، إن ساوثهامبتون سيكون أمامه عادة 14 يوماً ​للرد، لكن في هذه ‌الحالة ستطلب ​من لجنة الانضباط المستقلة تحديد ⁠موعد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن.



ورفض توندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالجدل بعد أن تمكن فريقه ​من ⁠الحفاظ على التعادل، ⁠وغادر المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة.



وقال: «لقد قلت ما يكفي. الأسئلة لا تزال تتوالى، لكن النادي أصدر بياناً، مساء أمس، وهذا كل ⁠ما يمكن قوله».



وعندما طُرح سؤال آخر حول الموضوع أنهى إيكرت والمسؤول الإعلامي لساوثهامبتون المؤتمر الصحفي.



وسيطر ميدلسبره على المباراة، وكانت له 21 محاولة على المرمى، 17 منها في الشوط الأول، مقابل ست محاولات لساوثهامبتون، لكنه لم يتمكن ‌من استغلال تفوقه قبل لقاء الإياب المقرر يوم الثلاثاء.



وفي بيان على موقعه ​الإلكتروني أكد ساوثهامبتون التهم المتعلقة بمخالفات مزعومة للوائح الرابطة، وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع السلطات.



وفي نهائي ملحق الترقي سيواجه الفائز فريق هال سيتي أو ميلوول، اللذين تعادلا أيضاً ​سلبياً في ذهاب قبل ‌النهائي.