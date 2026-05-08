فرنانديز وخديجة يحصدان جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي



اختير برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد ‌المنافس في ​الدوري الإنجليزي الممتاز، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد موسم متميز أسهمت فيه تمريراته الحاسمة في عودة فريقه لدوري أبطال أوروبا، ⁠في حين حصدت مهاجمة مانشستر سيتي خديجة (باني) شو جائزة أفضل لاعبة للمرة الثانية.



وسجل فرنانديز ثمانية أهداف في الدوري وقدم 19 تمريرة حاسمة، ليصبح على ‌بعد تمريرة واحدة من الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه ‌تييري هنري وكيفن دي بروين، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.



وتفوق لاعب الوسط ‌البرتغالي (31 عاماً) على الوصيف ‌ديكلان رايس لاعب أرسنال، بفارق 28 صوتاً، بينما احتل مهاجم مانشستر ​سيتي إرلينغ هالاند ‌المركز الثالث. وفرنانديز ​هو أول لاعب في ⁠مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة منذ وين روني في عام 2010.



وقفز مانشستر يونايتد، بفضل إلهام فرنانديز المتجدد ​والمدرب المؤقت ⁠مايكل كاريك، ⁠إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وضمن بالفعل العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ⁠بعد غياب دام لعامين.



وقادت المهاجمة الجاميكية شو، التي فازت بالجائزة سابقاً في عام 2024، فريقها مانشستر سيتي إلى أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات.



وسجلت شو 19 هدفاً في 21 مباراة، وهي في طريقها للفوز بجائزة الحذاء الذهبي ​للموسم الثالث على التوالي، وفازت بأغلبية ساحقة في التصويت متقدمة على الفائزة العام الماضي، أليسيا روسو لاعبة أرسنال. وجاءت لورين جيمس لاعبة تشيلسي في المركز ​الثالث في التصويت.