كومباني: فرايبورغ مثال يحتذى به في كرة القدم

أشاد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، بفريق فرايبورغ بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي، واصفاً فريق «الغابة السوداء» بأنه «مثال يحتذى به» للأندية الطموحة.

وبلغ فرايبورغ أول نهائي قاري في تاريخه عقب فوزه على سبورتنج براجا البرتغالي، أمس الخميس، ليضرب موعداً مع أستون فيلا الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي يوم 20 مايو/أيار الجاري في إسطنبول.

وكان بايرن ميونخ قد ودع، في اليوم السابق، بطولة دوري أبطال أوروبا عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وقال كومباني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة فولفسبورغ في الدوري الألماني غداً السبت: «ما يفعله فرايبورغ رائع حقاً، وما يحققه يعد مثالاً يحتذى به للعديد من الأندية».

وأضاف المدرب البلجيكي أنه سيؤازر فرايبورغ، الذي لم يسبق له الفوز بأي لقب كبير، في نهائي الدوري الأوروبي.

واختتم تصريحاته قائلاً: «من أجل كرة القدم الألمانية، نأمل أن يفوزوا باللقب أيضاً».

وفي حال تتويج فرايبورغ بلقب الدوري الأوروبي، سيمثل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب بايرن ميونخ وثلاثة أندية أخرى.

ويُعد فرايبورغ نادياً متواضعاً مقارنة ببايرن، لكن ملعبه الجديد وجماهيره المتحمسة ونجاحاته في التعاقد مع اللاعبين حولته إلى قوة مؤثرة في الكرة الألمانية.

وشدد كومباني قائلاً: «أعتقد أن هذا يجسد كل ما هو إيجابي في كرة القدم. ناد صغير كهذا يبني نفسه بنفسه، ولديه فلسفة ورؤية».

وربما لا يملك بايرن ما ينافس عليه في الدوري الألماني بعدما حسم اللقب، لكن فولفسبورغ، صاحب الأرض، يبدو في أمسّ الحاجة إلى النقاط لتجنب الهبوط.

وأراح بايرن لاعبيه الأساسيين قبل وبعد مباراتي باريس سان جيرمان، وقد يجري بعض التغييرات في التشكيلة مع تركيز الفريق البافاري على نهائي كأس ألمانيا أمام شتوتغارت يوم 23 مايو/أيار الجاري على الملعب الأولمبي في برلين.