بايرن يحطم الأرقام الهجومية رغم خيبة دوري الأبطال

لن يسمح فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، للاعبيه بالانغماس في الحزن بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان، وحثهم اليوم الجمعة على إنهاء الموسم بقوة، في ظل المنافسة على لقب كأس ألمانيا.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني، ووصل إلى نهائي كأس ألمانيا، لكن تعادله 1-1 مع باريس سان جيرمان في ميونيخ تسبب في خروجه من البطولة الأوروبية بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل، فقد كان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هدفاً كبيراً، وكلفنا الكثير من الطاقة، لكن منذ اليوم التالي أصبح التركيز على المستقبل».

وأضاف: «دوري هو توضيح ذلك وكيف يجب أن نتعامل معه».

وتعرض كومباني لانتقادات بسبب اعتماده على خط دفاع متقدم للغاية، ما ترك مساحات في الخلف خلال مواجهتي باريس سان جيرمان.

واستقبل بايرن 12 هدفاً في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات، لكن المدرب البلجيكي أكد أنه لن يغير أسلوب لعب فريقه طالما أنه يسجل أهدافاً أكثر من منافسيه.

وحطم بايرن الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني، بعدما وصل إلى 116 هدفاً حتى الآن، مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 101 هدف، وسُجل في موسم 1971-1972.

وقال كومباني: «نحن عمليّون للغاية في بلجيكا. إذا كان فارق الأهداف في الدوري الألماني رقماً قياسياً تاريخياً يبلغ 81 هدفاً، فهذا يعني أننا بذلنا جهداً كبيراً لتجنب خسارة المباريات».

وأضاف: «نفوز بالمباريات، وفارق الأهداف يظهر أننا نفعل ذلك بفارق كبير عن منافسينا».

ويحل بايرن ضيفاً على فولفسبورج المتعثر غداً السبت في المباراة قبل الأخيرة من الدوري، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة كولن بعد أسبوع.

ثم يتوجه الفريق إلى برلين لمواجهة شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو/أيار.

وقال كومباني إنه من المهم لفريقه إثبات تجاوزه للخروج من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: «نريد أن نظهر أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن التركيز الآن على ما يمكننا تحقيقه، ليس فقط في الأسابيع المقبلة، بل وما بعدها».