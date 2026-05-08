فضيحة تجسس تضرب ملحق الصعود إلى «البريمييرليغ»

عادت أجواء الفضائح الكروية لتخيم على الكرة الإنجليزية من جديد، بعدما تفجرت قضية تجسس مثيرة قبل المواجهة المرتقبة بين ساوثهامبتون وميدلسبره في نصف نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ساوثهامبتون ضيفاً على ملعب «ريفرسايد»، غداً السبت، لمواجهة ميدلسبره في ذهاب نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى «البريمييرليغ».

ورصد مسؤولو ميدلسبره رجلاً يختبئ بين الأشجار القريبة من ملعب تدريبات الفريق في «روكليف»، أثناء تصوير الحصة التدريبية السرية باستخدام هاتفه أو كاميرا خاصة، قبل أن يتم اكتشافه، حيث طُلب منه حذف الصور ومقاطع الفيديو ومغادرة المكان سريعاً.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان فضيحة «سباي غيت» الشهيرة، المرتبطة بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عام 2019، حين اعترف بإرسال أحد مساعديه للتجسس على تدريبات ديربي كاونتي، ليعاقب النادي وقتها بغرامة مالية ضخمة بلغت 200 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لتقارير إنجليزية، فإن الشخص المشتبه به يُعتقد أنه محلل أداء يعمل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون، وهو ما قد يضع النادي في أزمة قانونية أمام رابطة الدوري الإنجليزي، التي أكدت في بيان رسمي فتح تحقيق عاجل بعد شكوى مقدمة من ميدلسبره، مشيرة إلى أن الواقعة تُصنف «سوء سلوك» إذا ثبتت الاتهامات على ساوثهامبتون.

وأضافت الرابطة في بيانها أنها أرسلت خطاباً إلى نادي ساوثهامبتون، تطلب فيه ملاحظاته والرد على شكوى ميدلسبره، التي تتهمه بالتجسس على تدريبات الفريق.

وتحظر لوائح رابطة الدوري الإنجليزي مراقبة أو محاولة مراقبة تدريبات أي نادٍ آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال فترة الـ72 ساعة التي تسبق أي مباراة.