لاوتارو مارتينيز يغلق باب التكهنات حول مستقبله

أكد لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان، أنه لا يرى أي سبب يدفعه للرحيل عن الفريق حاليا أو مستقبلا، مشيرا إلى أنه «ملتزم بمشروع إنتر»، ويشعر وكأنه في بيته داخل النادي الإيطالي.

وفي كل صيف، تنتشر تقارير تربط المهاجم الأرجنتيني الدولي بالانتقال إلى أكبر أندية أوروبا، من بينها برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.

وفي كل مرة، يسارع اللاعب ووكيله وناديه، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، إلى نفي تلك التكهنات.

وردا على سؤال بشأن إمكانية رحيله عن إنتر، قال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لموقع «توتو ميركاتو» الإلكتروني: «لا، لأنني ملتزم بمشروع إنتر، وأشعر وكأنني في بيتي هنا».

وربما يبدو من السهل قول ذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، والاقتراب من حصد كأس إيطاليا، بالإضافة إلى المنافسة على لقب هداف الدوري، لكن اللاعب أوضح أن الأمر يتجاوز النتائج داخل أرض الملعب.

وشدد مارتينيز قائلا: «عائلتي سعيدة للغاية، ولدينا مطعم في المدينة، ونحن نحب ميلانو. منذ اليوم الأول، عاملني الجميع بطريقة لم أكن أتخيلها».

وأضاف اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين «راقصو التانجو»: «حققت هنا العديد من الأهداف الشخصية والجماعية».

وكوفئ لاوتارو مارتينيز على هذا الالتزام بحمل شارة قيادة إنتر، بعدما سجل 173 هدفا خلال 372 مباراة رسمية بقميص الفريق منذ انضمامه إليه عام 2018.

ورغم خروج إنتر من الموسم الماضي خالي الوفاض، فإن لاوتارو مارتينيز لم يتراجع عن فكرة إعادة بناء الفريق ومواصلة التطلع إلى المستقبل.