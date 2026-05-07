قرارات مثيرة للجدل تغلق باب نهائي الأبطال أمام بايرن مجدداً



للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، فشل بايرن ميونخ الألماني في اجتياز الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تلقي جماهيره اللوم في هذا الإخفاق على الأخطاء التحكيمية في مباراة العودة.



وخلال لقاء بايرن مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأربعاء، في إياب قبل نهائي المسابقة القارية، تقرر إلغاء ركلة حرة كان من المفترض أن تسفر عن بطاقة صفراء ثانية ضد نونو مينديش، مدافع الضيوف، بداعي لمس الكرة بيده، بعد 29 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، خلال كرة مشتركة مع كونراد لايمر، لاعب الفريق المضيف، في وقت كان فيه النادي البافاري في أمسّ الحاجة للعودة إلى اللقاء.



وقال لايمر، الذي احتسب الحكم لمسة يد ضده قبل لمسة مينديز، بناء على تنبيه من الحكم الرابع، ما ألغى فرصة الطرد «كانت ستكون هذه لحظة حاسمة لو فقد باريس سان جيرمان لاعباً في وقت مبكر من اللقاء».



وقبل عامين، تقرر إلغاء هدف محتمل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لبايرن، عن طريق ماتياس دي ليخت، وهو ما كان سيفرض خوض وقت إضافي أمام ريال مدريد الإسباني، بعدما تم رفع راية الحكم سريعاً بداعي التسلل، حيث لم يكن التسلل واضحاً بشكل كبير.



وفي عام 2024، وصف توماس توخيل، مدرب بايرن آنذاك، القرار التحكيمي بأنه «كارثي» و«يشبه الخيانة».



ولم يتمكن بايرن من التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، منذ تتويجه باللقب المرموق للمرة الأخيرة عام 2020، علماً بأنه فشل في اجتياز المربع الذهبي مرتين.



وما زاد الأمر إحباطاً، عدم إمكانية مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار) للقطة التي لامست يد نونو مينديز، مع أن لقطة مماثلة قد تراجع في الموسم المقبل عند تحديث القواعد.



وخلال اللقاء، تقدم سان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ، عندما أنهى عثمان ديمبيلي هجمة مرتدة سريعة قادها زميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بمهاراته وسرعته.



وتضاعفت معاناة بايرن بعد هذا الهدف، حيث أصبح متأخراً بنتيجة 4 - 6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسعى الفريق الألماني لتغيير مجرى المباراة.



وبدا أن ذلك سيحدث، عندما انطلق لايمر للأمام ومرر الكرة بمهارة إلى جانب نونو مينديش، الذي مد ذراعه اليمنى ليكبر جسده ويمنع الكرة.



وأطلق الحكم جواو بينهيرو، الذي أدار المباراة صافرته، وأشار بيده اليسرى إلى ركلة حرة لصالح بايرن، وبدا أنه في طريقه لمنح مينديش بطاقة صفراء أخرى، بعد حصوله على بطاقة صفراء أولى لعرقلته ميكاييل أوليسيه، وهو ما كان أمراً لا مفر منه.



وقبل أن يصل بينهيرو إلى نقطة الجزاء لتنفيذ الركلة الحرة، كانت ذراعه اليمنى ممدودة باتجاه ملعب سان جيرمان، أشار الحكم البرتغالي بإبهامه إلى النرويجي إسبن إسكاس، الحكم الرابع على خط التماس.



وتم احتساب لمسة يد على لايمر بعدة أمتار للخلف، عندما سيطر على الكرة المرتدة، ولم تكن الإعادة التلفزيونية حاسمة.



وصرح لايمر: «لا تشعر بذلك أثناء المباراة. ظننت أنني لعبت الكرة ببطني، ثم لمسها مينديش بيده. أطلق الحكم صافرته معلناً لمسة يد ضدي بعد خمس ثوانٍ. هذا غريب حقاً».



ويسمح بروتوكول تقنية الفيديو المساعد (فار) حالياً بمراجعة الفيديو لـ «الأخطاء الواضحة والجلية» في أربع حالات حاسمة: هدف، ركلة جزاء، بطاقات حمراء مباشرة، خطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار بطاقة حمراء أو صفراء للاعب الخطأ.



وابتداء من كأس العالم، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيتيح نظام (فار) إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء في حال صدور بطاقة صفراء ثانية بالخطأ.



ولم يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش، أمس، ومع ذلك، في حال حدوث موقف مماثل الموسم المقبل، سيتاح للحكم اتباع حدسه الأول، ومراجعة مجريات اللعب كاملة عبر شاشة تقنية الفيديو المساعد.



وعلق البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، على نية حكم اللقاء منح البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش، حيث قال «ظننت أنه سيمنحها إليه. شعرت أنه تراجع لأنه أدرك أنه قد منحه بطاقة صفراء بالفعل، ولم يرغب في طرده بسببها، فقام بتحويل الأمر إلى الجهة الأخرى».



وتابع: «لقد شاهدت اللقطة من عدة زوايا. لم أشاهد كونراد لايمر وهو يلمس الكرة بيده».



وبدلاً من خوض مباراة كاملة ضد باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين، واجه بايرن ميونخ خصماً بكامل قوته، ولم يسجل أي هدف، حتى تمكن نجمه الإنجليزي المخضرم هاري كين من هز الشباك في نهاية المباراة، التي انتهت بالتعادل 1 - 1، ليتقلص الفارق إلى 6 - 5 في إجمالي اللقاءين.



وبعد دقائق من هذا القرار، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على جواو نيفيش، لاعب سان جيرمان، لأن الكرة تم تمريرها من زميله إلى ذراعه.



هذا التفصيل غير منصوص عليه في قوانين اللعبة، ولكنه موجود في وثيقة تكميلية تسمى «قواعد كرة القدم».



وبعد صعوده للنهائي، سيدافع سان جيرمان عن لقبه في دوري الأبطال أمام أرسنال الإنجليزي في 30 مايو القادم، فيما يستمر انتظار بايرن للوقوف على منصة التتويج مجدداً.