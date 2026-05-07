«مكالمات عائلية» تتدخل في تشكيلة ريال مدريد



في واحدة من الغرائب العديدة التي يعيشها نادي ريال مدريد في هذا الموسم، كشفت تقارير أن بعض عائلات اللاعبين بدأت تلجأ إلى رئيس النادي فلورينتو بيريز احتجاجاً على عدم مشاركة أبنائها في التشكيلة الأساسية للفريق، مطالبة في الوقت نفسه رئيس النادي بالتدخل من أجل أن يحصلوا على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية.



المصادر نفسها كشفت أن فلورينتو بيريز تلقى مكالمتين على الأقل من آباء لاعبين في الفريق – وصفتهما بلاعب وسط ومدافع – وكلاهما يحمل الصفة الدولية، احتجا فيها على عدم منح المدرب أربيلو ابنيهما الفرصة الكافية للعب خاصة في سنة المونديال.



المصادر نفسها أكدت أن ما يحدث الآن هو دليل على تراجع سلطة بيريز بل وكانته التاريخية في الريال، حيث بات من السهل الحديث معه عن شؤون الفريق وهو أمر لم يكن يقبله الرئيس في فترات سابقة بل حتى من قبل وكلاء اللاعبين، لكنه بات الآن يستمع إلى آراء من عائلات اللاعبين.