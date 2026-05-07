«مدرب إيطاليا» يشعل لعبة الكراسي في ميلان ونابولي



يظل أنطونيو كونتي مدرب نابولي، وماسيميليانو أليغري مدرب ميلان على رأس قائمة المرشحين لتولي قيادة منتخب إيطاليا، لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه، في وقت يواجه فيه عدد من مدربي الدوري الإيطالي مستقبلاً غامضاً أيضاً.



ويبقى منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا شاغراً على مدار شهر، في أعقاب استقالة المدرب جينارو جاتوزو، بعد وقت قصير من خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في مُلحق تصفيات كأس العالم في نهاية شهر مارس.



وسبق أن استقال غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، وجيانلويجي بوفون مدير المنتخب من منصبيهما في أعقاب الفشل في التأهل لكأس العالم، وفي وقت يتأهب فيه الاتحاد الإيطالي لانتخاب رئيس جديد في 22 يونيو، فإن المدرب الجديد للمنتخب لن يتم إعلانه قبل ذلك الموعد.



وأشارت تقارير صحفية يوم الخميس، إلى أن سلسلة من التغييرات في عالم التدريب بالدوري الإيطالي قد تبدأ بمجرد تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي.



وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» وموقع «كاليتيشو ميركاتو» أنه في حال تعيين أليجري مدرباً جديداً للمنتخب، فقد يتجه ميلان إلى فينتشينزو إيطاليانو، مدرب بولونيا، أو حتى إلى كونتي الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان قبل أن يقود نابولي.

وحال اختارت إيطاليا كونتي، فسيكون ماوريسيو ساري أول المرشحين للعودة إلى ملعب مارادونا لتولي قيادة نابولي.